Зустріч Зеленського та Трампа: ЗМІ розкрили, що буде в центрі уваги під час розмови

Президент України прибуде до Вашингтона на похорон сенатора Ліндсі Грема. Також відбудеться зустріч із Дональдом Трампом. І вже відомо, які теми обговорюватимуть голови держав.

Серед ключових тем переговорів – переговори щодо України, збільшення постачання ракет для систем Patriot, продовження військової допомоги Україні, санкції проти Росії та тема, яку до сьогодні Володимир Зеленський напряму із президентом США не обговорював: як Росія допомагає Ірану. Про це розповіла кореспондентка Independence Avenue Media Марія Ульяновська журналістам "Еспресо".

Лауреатка премії "Еммі" вважає, що одним із головних питань переговорів стане можливе збільшення постачання Україні ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Також Вашингтон також має визначитися щодо подальшої підтримки України у війні проти Росії.

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Важливим питанням під час візиту стане посилення санкційного тиску на Москву. Журналістка наголосила, що візит Зеленського до США має символічний контекст, оскільки український президент прибуває до Вашингтона на похорон американського сенатора Ліндсі Грема, який є автором законопроєкту про "пекельні санкції" проти Росії.

Ще однією темою можуть стати нові підходи США до переговорів із Росією, які розробляють у Вашингтоні, аби представити на розгляд Кремля.

"Після того моменту, який створила Україна на полі бою, показуючи великі перемоги, обстріли вглиб території Росії, все це схиляє Білий дім, до думки, що Україна все ж зрушила війну, як вони казали з невиграшної позиції для обох сторін", - вважає журналістка.

Зеленський хоче передати США дані про допомогу Росії Ірану

Ще однією темою візиту може стати інформація української розвідки про співпрацю Росії та Ірану. За інформацією репортерки, Володимир Зеленський доручив підготувати для США дані про можливий зв'язок між російськими супутниковими знімками та ударами Ірану по американських військових базах в регіоні.

"Тут (у США – ред.) зараз вся увага сфокусована на війні на Близькому Сході, війні з Іраном… зараз концентруються на все ж пошуку дипломатичних шляхів розв'язання конфлікту. І водночас Володимир Зеленський їде ще з цікавою тезою. Він нещодавно повідомив, що хоче, щоби українська розвідка передала Сполученим Штатам інформацію про те, як Росія допомагає Ірану влучати по військових Сполучених Штатів і по їхніх союзниках", - зазначила Ульяновська.

Цікаво, але Дональда Трампа зацікавило співробітництво Росії та Ірану. Спілкуючись із журналістами на борту Air Force One, він відповів, що з'ясує, чи є ця інформація правдивою.

"​​Ми з'ясуємо, чи це правда. Я запитаю про це Путіна. Ми з'ясуємо", – сказав Трамп.

Він додав, що така допомога Москви "не мала великого впливу", оскільки Штати "добряче розгромили" Іран.

Візит Володимира Зеленського до США – що відомо

26 липня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський найближчими днями відвідає США та зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 28 липня.

Зеленський прибуде до Вашингтона, щоб взяти участь у церемонії прощання з американським сенатором Ліндсі Гремом, з яким він підтримував близькі стосунки.

Зустріч відбудеться в 16.30 за київським часом і ймовірно пройде у закритому форматі, без журналістів. Втім, вже відомо, що будуть присутні американські сенатори.

Нагадаємо, Іран вже почав погрожувати ударами по Україні через атаку на судно в Каспійському морі.

А тим часом стало відомо, що Володимир Зеленський раптом опинився у прихильності Білого дому, оскільки Трамп "любить переможців".