"Наша позиция неизменна": Польша ответила на заявления Путина о "разделе Украины"

Польша заявила, что не имеет и не будет иметь территориальных претензий к Украине, комментируя слова главы Кремля Владимира Путина о якобы предстоящей потере Украиной западных территорий.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевюр в социальной сети X.

По его словам, Варшава "безоговорочно отвергает ложные спекуляции Владимира Путина о якобы разделе Украины и участии в нём Польши". Он подчеркнул, что это является "циничной попыткой спровоцировать антагонизм между союзниками".

В польском МИД также заявили, что Польша не имела, не имеет и не будет иметь территориальных претензий к Украине.

"Наша позиция неизменна: мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Российская дезинформация не отвлечет внимание от жестокой агрессии Москвы", — сообщил Мацей Вевюр.

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До этого Владимир Путин заявил, что Украина "рано или поздно" лишится своих западных территорий, которые до Второй мировой войны принадлежали Польше, Румынии и Венгрии. Он также утверждал, что сохранить эти территории Украина могла бы только с помощью России.

Переговоры о прекращении войны — что известно

В конце июля активизировались разговоры о возможных мирных переговорах и завершении войны РФ против Украины. В частности, в кулуарах саммита на Филиппинах состоялась 35-минутная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

По итогам переговоров Рубио заявил, что США готовы содействовать завершению войны, однако для этого нужны "новые идеи и компромиссы". В МИД РФ, в свою очередь, сообщили, что Лавров проинформировал американскую сторону о ситуации на фронте и подтвердил готовность Москвы и в дальнейшем действовать "в духе Анкориджа".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может провести новую мобилизацию после выборов, запланированных на 2 сентября 2026 года. Также российские СМИ обратили внимание на то, что Владимир Путин в последнее время стал чаще появляться на публике.