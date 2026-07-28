"Наша позиція незмінна": Польща відповіла на заяви Путіна про "поділ України"

Польща заявила, що не має і не матиме територіальних претензій до України, коментуючи слова очільника Кремля Володимира Путіна про нібито майбутню втрату Україною західних територій.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевюр у соцмережі X.

За його словами, Варшава "беззастережно відкидає неправдиві спекуляції Володимира Путіна щодо нібито поділу України та участі в ньому Польщі". Він наголосив, що це є "цинічною спробою спровокувати антагонізм між союзниками".

У польському МЗС також заявили, що Польща не мала, не має і не матиме територіальних претензій до України.

"Наша позиція незмінна: ми повністю підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Російська дезінформація не відверне увагу від жорстокої агресії Москви", — повідомив Мацей Вевюр.

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Перед цим Володимир Путін заявив, що Україна "рано чи пізно" втратить свої західні землі, які до Другої світової війни належали Польщі, Румунії та Угорщині. Він також стверджував, що зберегти ці території Україна могла б лише за допомогою Росії.

Переговори щодо завершення війни — що відомо

Наприкінці липня активізувалися розмови про можливі мирні переговори та завершення війни РФ проти України. Зокрема, на полях саміту на Філіппінах відбулася 35-хвилинна зустріч міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та держсекретаря США Марко Рубіо.

Після переговорів Рубіо заявив, що США готові сприяти завершенню війни, однак для цього потрібні "нові ідеї та компроміси". У МЗС РФ своєю чергою повідомили, що Лавров поінформував американську сторону про ситуацію на фронті та підтвердив готовність Москви й надалі діяти "в дусі Анкориджа".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може провести нову мобілізацію після виборів, запланованих на 2 вересня 2026 року. Також російські ЗМІ звернули увагу, що Володимир Путін останнім часом став частіше з'являтися на публіці.