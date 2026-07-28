Деньги вместо эскалации: глава МИД Ирана ответил на звонок Сибиги по поводу удара по Каспию

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ответил и.о. главы МИД Андрею Сибиге, который позвонил в Тегеран по поводу удара по кораблям в Каспийском море. По словам Аракчи, иранцы приняли объяснение, что удар был нанесен "непреднамеренно" и что не было намерения "эскалации". Каковы пожелания Тегерана после удара по Каспию, когда украинские дроны атаковали корабли Begey и Port Olya 2 на полпути между Ираном и РФ?

Сообщение Аббаса Аракчи появилось в социальной сети X через два часа после аналогичного сообщения Сибиги о телефонном звонке в Тегеран. Глава МИД Ирана раскритиковал атаку на грузы и корабли и заявил, что это "неприемлемо". При этом принимаются объяснения украинского дипломата о непреднамеренности удара. В итоге Тегеран заявил, что хотел бы получить компенсацию за утраченное имущество.

Аракчи подтвердил, что Иран "не хочет эскалации" и что оправдания Украины принимаются во внимание.

"Иран также не стремится к эскалации, но четко дал понять, что любое нападение на наших граждан или интересы неприемлемо. Должна быть выплачена компенсация за причиненный ущерб", — написал глава МИД Ирана.

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Удар по Каспию — ответ Аракчи Сибиге 28 июля Фото: Скриншот

Аракчи не уточнил, какую именно сумму компенсации Иран примет за утраченные грузы и за одного погибшего моряка. Также дипломат не сообщил, какие именно грузы были утрачены. Андрей Сибига пока не прокомментировал сообщение главы МИД Ирана об ударе по Каспию, который произошел 24 июля.

Удар по Каспию — подробности

Вечером 28 июля Андрей Сибига сообщил о звонке в Тегеран по поводу удара по Каспию и заявлений Ирана о возможности удара по Украине. Украинский дипломат пояснил, что корабли подверглись атаке, поскольку РФ напала на Украину, а Украина защищается. По словам Сибиги, ответственность за потери должна нести исключительно РФ, которая начала агрессию. При этом Сибига подчеркнул, что украинцы не хотят эскалации, и также призвал Иран прекратить оказывать помощь Москве.

Дипломатический спор между Украиной и Ираном возник после атаки дронов СБУ на цели в Каспийском море. Очередной удар по Каспию был нанесен в ночь на 25 июля, сообщили президент Украины Владимир Зеленский и украинские спецслужбы. Выяснилось, что дроны атаковали корабли в 1200 км от границ Украины. Речь шла о грузовом судне Port Olya 2 (везущем 5 тыс. тонн груза) и сухогрузе Begey (1600 тонн). Кроме этих объектов, были поражены ряд других целей: ракетный катер проекта "Молния", нефтедобывающая платформа "Филановского", а также РЛС Grave Stone от ЗРК С-400, и еще ЗРК "Тор-М2" и комплекс РЭБ "Поле-21". СБУ пояснила, что цель ударов — "снижение военного потенциала РФ и разрушение логистических цепочек".

В Иране отреагировали на инцидент и заявили, что нанесут ответные удары по Украине, поскольку в Каспийском море были поражены корабли с иранскими грузами.

Напоминаем, что 28 июля в Центре по противодействию дезинформации СНБО объяснили, следует ли ожидать ракетных ударов со стороны Ирана по Украине в ответ на удары по Каспию.