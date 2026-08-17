Рада пока не будет рассматривать назначение министра обороны и главы МИД: Зеленский не внес кандидатуры

Во вторник, 18 августа, Верховная Рада Украины пока не будет рассматривать назначение новых министров обороны и иностранных дел. Президент Владимир Зеленский пока не представил кандидатуры этих чиновников.

Ранее Верховная Рада ушла на каникулы до 18 августа, так и не назначив нового министра обороны и министра иностранных дел. Об этом сообщило издание "Суспільне" со ссылкой на повестку дня и источники в Раде.

Источники сообщили журналистам, что в настоящее время в парламенте может не хватить голосов за Евгения Хмару, который является действующим исполняющим обязанности министра обороны Украины. Причиной, в частности, является несогласие общества с отставкой Михаила Федорова с этой должности.

"Для части депутатов — это не вопрос "за" или "против" Хмары, это вопрос "против" Федорова. Люди требуют вернуть Федорова. Полностью игнорировать это сложно", — отметил один из представителей фракции "Слуга народа".

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Еще одной причиной является то, что Евгений Хмара при этом остается действующим военнослужащим. Закон "О национальной безопасности Украины" предусматривает, что министром обороны может быть только гражданское лицо.

Что касается должности главы МИД, то в настоящее время его обязанности временно исполняет Андрей Сибига. Он уже возглавлял Министерство иностранных дел во время пребывания у власти правительства Юлии Свириденко.

Кандидатуры на обе должности в Верховную Раду выдвигает президент Украины.

Стоит отметить, что 17 августа президент Зеленский назначил Юрия Погрибного командующим Силами логистики Вооруженных сил Украины.

Напомним, 16 августа Михаил Федоров дал интервью ирландской журналистке Кейлин Робертсон, в котором прокомментировал свое увольнение.

Ранее в Украине начались массовые акции протеста в связи с отставкой Михаила Федорова с поста главы Министерства обороны.