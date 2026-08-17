Рада ще не розглядатиме призначення міністра оборони і глави МЗС: Зеленський не вніс кандидатури

У вівторок, 18 серпня, Верховна Рада України ще не розглядатиме призначення нових міністрів оборони та закордонних справ. Президент Володимир Зеленський ще не подав кандидатури посадовців.

Раніше Верховна Рада пішла на канікули до 18 серпня, так і не призначивши нового міністра оборони та міністра закордонних справ. Про це повідомило видання "Суспільне" з посиланням на порядок денний та джерела в Раді.

Джерела розповіли журналістам, що наразі у парламенті може бракнути голосів за Євгенія Хмару, який є чинним виконувачем обов'язків міністра оборони України. Причиною є зокрема незгода суспільства з відставкою Михайла Федорова з цієї посади.

"Для частини депутатів — це не питання за чи проти Хмари, це питання проти Федорова. Люди вимагають повернути Федорова. Повністю ігнорувати це важко", — зазначив один з представників фракції "Слуга народу".

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Ще однією причиною є те, що Євгеній Хмара залишається при цьому чинним військовослужбовцем. Закон "Про національну безпеку України" передбачає, що міністром оборони може бути лише цивільна особа.

Що стосується посади глави МЗС, то наразі його обов'язки тимчасово виконує Андрій Сибіга. Він вже очолював Міністерство закордонних справ за часів уряду Юлії Свириденко.

Кандидатури на обидві посади до Верховної Ради подає президент України.

Варто зазначити, що 17 серпня президент Зеленський призначив Юрія Погрібного командувачем Сил логістики Збройних Сил України.

Нагадаємо, 16 серпня Михайло Федоров дав інтерв'ю ірландському журналісту Кейлін Робертсон, в якому прокоментував своє звільнення.

Раніше в Україні почалися масові акції протесту у зв'язку з відставкою Михайла Федорова з посади голови Міністерства оборони.