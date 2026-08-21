"Все дороги были бы забиты": Резников объяснил, почему не жалеет о успокоении украинцев перед вторжением РФ

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у властей были причины успокаивать украинцев перед началом полномасштабного вторжения в 2022 году. Публичные заявления тогда не соответствовали реальной подготовке.

Резников рассказал, что перед вторжением России вместе с тогдашним главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным подписал приказ о продлении учений для подразделений ВСУ. Об этом бывший министр обороны рассказал в интервью изданию "Радио Свобода" 20 августа.

"Таким образом мы вывели из пунктов постоянной дислокации все подразделения ВСУ. И когда россияне наносили по ним удар, там были пустые казармы", — рассказал бывший чиновник.

По его словам, именно таким образом удалось спасти жизни личного состава. Затем военнослужащие противостояли российской агрессии. Однако о подобных мерах власти и военное командование не могли говорить людям публично из-за опасений разжигания паники.

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"Если бы мы публично сеяли панику, у нас бы все дороги были забиты транспортом, движущимся в одном направлении, и мы не смогли бы перемещать войска", — отметил Резников.

Генеральный штаб и западные партнеры не были уверены в том, что вторжение будет 24 февраля

Кроме того, по его словам, Генштаб ВСУ считал, что России к тому моменту еще не удалось сформировать ударные группировки. Прогнозировалось, что это произойдет не раньше, чем через месяц, то есть в конце марта, однако все пошло не так.

"То есть даже если бы это вторжение и готовилось, оно должно было бы произойти в конце марта. Русские начали это наступление раньше, чем могли бы", — пояснил бывший глава Минобороны.

Что касается начала вторжения РФ, то в этом также не были уверены западные партнеры, добавил Резников. Он привел пример, когда планировался даже совместный визит в Краматорск с министрами трех стран НАТО, прибывшими в Киев 23 февраля.

"Это означает, что они точно были уверены, что никакого вторжения 24-го не будет", — отметил Резников.

Бывший министр также сообщил, что Украина предлагала западным партнерам ввести санкции против Кремля еще до полномасштабного вторжения. Однако вместо этого получила отказ из-за нежелания якобы "спровоцировать" РФ.

Напомним, что также в интервью "Радио Свобода" Резников заявлял, что Украине необходима мобилизация всех, включая женщин.

В прошлом году НАБУ и САП проводили обыски у Резникова.