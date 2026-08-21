"Усі дороги були б забиті": Резніков пояснив, чому не шкодує про заспокоєння українців перед вторгненням РФ

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що були причини на те, що влада заспокоювала українців перед початком повномасштабного вторгнення у 2022 році. Публічні заяви тоді відрізнялися від реальної підготовки.

Резніков розкрив, що перед вторгненням Росії разом із тодішнім головнокомандувачем Збройними силами України Валерієм Залужним підписав наказ про продовження навчань для підрозділів ЗСУ. Про це колишній міністр оборони розповів під час інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" 20 серпня.

"В такий спосіб ми вивели з пунктів постійної дислокації всі підрозділи ЗСУ. І коли росіяни завдавали по них удар, то там були пусті казарми", — розкрив експосадовець.

За його словами, саме у такий спосіб вдалося врятувати життя особового складу. Потім військовослужбовці протистояли російській агресії. Однак про подібні кроки влада та військове командування не могли говорити людям публічно через страх поширення паніки.

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"Якби ми публічно сіяли паніку, у нас би всі дороги були забиті транспортом в одному напрямку, і ми не змогли б переміщувати війська", — зазначив Резніков.

Генштаб і західні партнери не були впевнені у початку вторгнення 24 лютого

Також, за його словами, Генштаб ЗСУ вважав, що Росії ще на той час не вдалося сформувати ударні угруповання. Прогнозувалося, що це станеться не раніше, ніж через місяць, тобто наприкінці березня, проте все пішло не так.

"Тобто навіть якщо це вторгнення підготовлене мало би бути, воно мало би бути в кінці березня. Росіяни пішли в цей наступ раніше, ніж вони самі могли піти", — пояснив колишній глава Міноборони.

Щодо початку вторгнення РФ також не були впевнені західні партнери, додав Резніков. Він навів приклад, коли планувався навіть спільний візит до Краматорська з міністрами трьох країн НАТО, які прибули до Києва 23 лютого.

"Це означає, що вони точно були впевнені, що ніякого вторгнення 24 не буде", — зазначив Резніков.

Колишній міністр також розкрив, що Україна пропонувала західним партнерам ввести санкції проти Кремля ще до повномасштабного вторгнення. Однак натомість отримала відмову через небажання нібито "спровокувати" РФ.

Нагадаємо, також в інтерв'ю "Радіо Свобода" Резніков заявляв, що Україні необхідна мобілізація усіх, включно із жінками.

У минулому році НАБУ та САП проводили обшуки у Резнікова.