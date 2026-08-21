"Маша и Медведь" как оружие РФ: в ЦПД объяснили, почему ввели санкции

В Украине объяснили введение санкций против создателей и дистрибьюторов мультсериала "Маша и Медведь". В Центре по противодействию дезинформации заявили, что мультфильм формирует у детей положительное представление о России.

Об этом заявил глава Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, мультсериал — это глобальный продукт, ориентированный на детей с разных континентов.

"Смысл этого продукта заключается в формировании у детей на разных континентах правильного представления о России, поскольку этот продукт носит глобальный характер. И он ориентирован на детей, которые растут, выбирают власти и определяют курс своих стран", — заявил Коваленко.

Он отметил, что украинская сторона долгое время работала над введением санкций.

"Наши международные партнеры, в частности британские, поддерживают такие меры. Будем очищать информационное пространство от этого продукта, надеюсь, в глобальном масштабе", — добавил Коваленко.

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Санкции против студии "Анимаккорд"

Украина ввела санкции в отношении пяти россиян и четырёх организаций, связанных с созданием и распространением мультсериала, 20 августа. Ограничения касаются студии "Анимаккорд", её руководителей, авторов сериала и владельца прав на мультфильм.

В Украине заявили, что мультсериал распространяет пророссийские нарративы под видом детского контента и представляет угрозу национальной безопасности. Советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подчеркнул, что отдельно нужно реагировать на российскую пропаганду, направленную на детей и распространяемую через крупные международные платформы.

Напомним, 2 июля более 50 британских депутатов призвали правительство проверить трансляцию мультсериала "Маша и Медведь" и рассмотреть возможность его запрета. Парламентарии заявили, что мультсериал может быть инструментом российской "мягкой силы" и содержать советскую военную символику. Инициатором обращения выступил депутат от Либерально-демократической партии Том Гордон.

Напомним, в конце июня Центр по противодействию дезинформации заявил, что мультсериал "Маша и Медведь" может служить инструментом российской "мягкой силы". В ведомстве обратили внимание на решение Netflix приобрести права на новые сезоны и продолжить показ мультсериала в более чем 100 странах.

Кроме того, после появления новостей о продлении Netflix прав на мультсериал часть украинских пользователей заявила об отказе от подписки на сервис. В соцсетях появились критические посты и призывы к бойкоту компании.