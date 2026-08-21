"Маша і Ведмідь" як зброя РФ: у ЦПД пояснили, чому ввели санкції

В Україні пояснили запровадження санкцій проти творців і дистрибюторів мультсеріалу "Маша та Ведмідь". У Центрі протидії дезінформації заявили, що мультфільм формує у дітей позитивне уявлення про Росію.

Про це заявив глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, мультсеріал є глобальним продуктом, орієнтованим на дітей на різних континентах.

"Сенсом цього продукту є формування потрібного уявлення про Росію у дітей на різних континентах, оскільки цей продукт є глобальним. І націлений він на дітей, які зростають, обирають владу, формують курс своїх країн", — заявив Коваленко.

Він зазначив, що над запровадженням санкцій українська сторона працювала тривалий час.

"Наші міжнародні партнери, зокрема британські, підтримують такі кроки. Будемо чистити інфопростір від цього продукту, сподіваюсь, у глобальному вимірі", — додав Коваленко.

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Санкції проти студії "Анімаккорд"

Санкції проти п’ятьох росіян і чотирьох організацій, пов’язаних зі створенням та поширенням мультсеріалу, Україна ввела 20 серпня. Обмеження стосуються студії "Анімаккорд", її керівників, авторів серіалу та власника прав на мультфільм.

В Україні заявили, що мультсеріал поширює проросійські наративи під виглядом дитячого контенту та становить загрозу національній безпеці. Радник — уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив, що окремо потрібно реагувати на російську пропаганду, яка спрямована на дітей і поширюється через великі міжнародні платформи.

Нагадаємо, 2 липня понад 50 британських депутатів закликали уряд перевірити трансляцію "Маші та Ведмедя" та розглянути можливість її заборони. Парламентарі заявили, що мультсеріал може бути інструментом російської "м’якої сили" та містити радянську військову символіку. Ініціатором звернення став депутат від Ліберально-демократичної партії Том Гордон.

Нагадаємо, наприкінці червня Центр протидії дезінформації заявив, що мультсеріал "Маша і Ведмідь" може бути інструментом російської "м’якої сили". У відомстві звернули увагу на рішення Netflix придбати права на нові сезони та продовжити показ мультсеріалу у понад 100 країнах.

Також після новин про продовження Netflix прав на мультсеріал частина українських користувачів заявила про відмову від підписки на сервіс. У соцмережах з’явилися критичні дописи та заклики до бойкоту компанії.