Нужны "какие-то переговорщики": Путин объяснил отсутствие ударов РФ по украинским властям (видео)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва якобы воздерживается от атак на высшее военно-политическое руководство Украины, поскольку Кремлю в будущем понадобятся "какие-то переговорщики".

По словам главы Кремля, РФ будет ждать, пока в Киеве согласятся на "мирное урегулирование" конфликта, а не будут наносить удары по российской территории в попытках разрушить экономику. Об этом Владимир Путин заявил во время общения с журналистами после саммита ШОС 1 сентября, сообщили российские СМИ.

Отвечая на вопрос журналистов о том, обладают ли власти в Киеве "иммунитетом" от атак РФ, Путин пояснил, что российская армия якобы вообще не прибегает к подобным ударам. При этом он выразил надежду, что через некоторое время в Киеве найдутся люди, которые "поймут" необходимость урегулирования вопросов российско-украинской войны "мирным путем".

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"Как видите, мы не наносим таких ударов. Мы исходим из того, что если люди поймут, что хотят решать вопросы мирным путем, а не разрушить нашу экономику за 40 дней, — нам нужны какие-то переговорщики", — заявил российский диктатор.

Кадры с комментариями Путина по поводу ударов по властям Украины

Что ещё говорил Путин о переговорах

Российский диктатор также утверждал, что украинская сторона якобы постоянно просит о мирных переговорах с Кремлем и личных встречах. Однако, комментируя слова Владимира Зеленского об украинских дронах в российском небе, Путин заявил, что "с террористами не договариваются", обвинив его в "заявке на государственный терроризм".

При этом, продолжая выступление, Путин далее заявил, что РФ якобы стремится к миру в Украине и Европе, но не путём замораживания конфликта. Он добавил, что для этого готов к переговорам с любым, кто этого хочет.

Напомним, 1 сентября "Агентство" сообщило, что Путин отказался от личной встречи с главой ЦРУ.

Ранее Путин ответил премьер-министру Индии Нарендре Моди, что РФ движется по пути завершения войны в Украине.