Потрібні "якісь перемовники": Путін пояснив відсутність ударів РФ по українській владі (відео)

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва нібито утримується від атак по вищому військово-політичному керівництву України, оскільки Кремлю в майбутньому знадобляться "якісь перемовники".

За словами глави Кремля, РФ чекає, доки у Києві погодяться на "мирне з'ясування" війни, а не здійснюватимуть удари по російській території у намаганнях зруйнувати економіку. Про це Володимир Путін заявив під час спілкування з журналістами після саміту ШОС 1 вересня, передали росЗМІ.

Відповідаючи на запитання преси про те, чи має влада у Києві "імунітет" від атак РФ, Путін пояснив, що російська армія нібито взагалі не вдається до подібних ударів. При цьому він висловив сподівання, що за деякий час у Києві знайдуться люди, які "зрозуміють" необхідність з'ясування питань російсько-української війни "мирним шляхом".

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"Як бачите, ми не завдаємо таких ударів. Ми виходимо з того, що люди, якщо зрозуміють, що хочуть вирішувати питання мирним шляхом, а не за 40 днів зруйнувати нашу економіку — нам якісь перемовники потрібні", — заявив російський диктатор.

Кадри із коментарями Путіна про питання ударів по владі в Україні

Що ще казав Путін про переговори

Російський диктатор також стверджував, що українська сторона нібито постійно просить про мирні переговори з Кремлем та особисті зустрічі. Однак, коментуючи слова Володимира Зеленського про українські дрони в російському небі, Путін заявив, що "з терористами не домовляються", звинувативши його у "заявці на державний тероризм".

При цьому, продовжуючи виступ, Путін далі оголосив, що РФ нібито прагне досягти миру в Україні та Європі, проте не шляхом заморожування конфлікту. Він додав, що для цього готовий на переговори з будь-ким, хто цього прагне.

Нагадаємо, 1 вересня "Агентство" повідомило, що Путін відмовився від особистої зустрічі з главою ЦРУ.

Раніше Путін відповів прем'єру Індії Нарендрі Моді, що РФ рухається шляхом завершення війни в Україні.