Зеленский внезапно уволил одного из высокопоставленных чиновников СБУ: что известно (указ)

Вечером 2 сентября президент Владимир Зеленский неожиданно уволил начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины Олега Храмова.

Увольнение одного из высокопоставленных чиновников произошло на фоне конфликта, разразившегося между сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) и Службы безопасности Украины (СБУ). Соответствующий указ № 868/2026 от 2 сентября появился на официальном сайте Президента Украины.

"Уволить Олега Витальевича Храмова с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины", — говорится в документе.

Зеленский подписал указ об увольнении Олега Храмова из СБУ

Олег Храмов занимал должность начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины с марта 2023 года. Обстоятельства его увольнения, в частности причины, пока остаются неизвестными.

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Что предшествовало

Увольнение руководителя Департамента охраны государственной тайны произошло на фоне громкого конфликта между представителями ГУР и СБУ, разразившегося 2 сентября. В Киеве произошла перестрелка между сотрудниками двух структур, которую связывают с пропавшим бойцом Российского добровольческого корпуса Степаном Каплуновым.

Вскоре после перестрелки адвокат Каплунова Тарас Боровский сообщил агентству "РБК-Украина", что в ходе перестрелки в Киеве были ранены трое сотрудников ГУР. Он также заявил, что перед этим Каплунова силой увезли сотрудники СБУ, а во время обыска его квартиры возник конфликт.

Вечером президент Зеленский в ходе видеообращения прокомментировал инцидент. В частности, он заявил, что руководство спецслужб должно принять кадровые решения в отношении участников произошедшего, а также провести внутренние расследования в обеих службах.

Кроме того, вечером издание "Цензор.НЕТ" опубликовало видеоролик перестрелки между сотрудниками СБУ и ГУР. Источник журналистов в ГУР отметил, что первый выстрел прозвучал со стороны СБУ.