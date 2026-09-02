Зеленський раптово звільнив одного з високопосадовців СБУ: що відомо (указ)

Увечері 2 вересня президент Володимир Зеленський раптово звільнив начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України Олега Храмова.

Звільнення одного з високопосадовців відбулося на тлі конфлікту, який спалахнув між службовцями Головного управління розвідки (ГУР) та Служби безпеки України (СБУ). Відповідний указ №868/2026 від 2 вересня з'явився на офіційному сайті Президента України.

"Звільнити Храмова Олега Віталійовича з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України", — йдеться у документі.

Зеленський підписав указ про звільнення Олега Храмова з СБУ

Олег Храмов обіймав посаду начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України від березня 2023 року. Обставини його звільнення, зокрема причини, наразі залишаються невідомими.

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Що передувало

Звільнення керівника Департаменту охорони державної таємниці відбулося на тлі гучного конфлікту між представниками ГУР та СБУ, який спалахнув 2 вересня. У Києві сталася стрілянина між службовцями двох структур, яку пов'язують зі зниклим бійцем Російського добровольчого корпусу Степаном Каплуновим.

Незабаром після стрілянини адвокат Каплунова Тарас Боровський розповів агентству "РБК-Україна", що під час стрілянини в Києві були поранені троє співробітників ГУР. Він заявив також, що перед цим Каплунова силоміць забрали співробітники СБУ, а під час обшуку його квартири виник конфлікт.

Увечері президент Зеленський під час відеозвернення прокоментував інцидент. Він зокрема заявив, що мають бути кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося, та внутрішні розслідування в обох службах.

Також увечері видання "Цензор.НЕТ" оприлюднило відеоролик перестрілки між службовцями СБУ та ГУР. Джерело журналістів в ГУР зазначило, що перший постріл прозвучав від СБУ.