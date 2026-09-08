Условия для Украины стали еще хуже: нардепка заявила о полном провале переговоров

Народный депутат Анна Скороход заявила, что после визита представителей президента США Дональда Трампа в Киев условия возможного завершения войны ухудшились, а переговорный процесс фактически провалился.

Об этом Скороход рассказала журналисту Виталию Дикому.

По её словам, после 40 дней попыток добиться уступок со стороны России Москва выдвинула ещё более жесткие условия.

"Они приехали с условиями, которые еще хуже, чем те, что были у нас до этого. И мы видим, что ни у одной из сторон нет желания сесть вместе за стол переговоров", — сказала Скороход.

Депутат считает, что Украине и России необходим прямой переговорный процесс с участием делегаций обеих стран. По её мнению, к нему также должны присоединиться представители западных партнеров, в частности США, а в состав украинской делегации должен войти представитель Верховной Рады.

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Скороход рассказала, что ранее обращение к президенту с призывом привлечь парламент к переговорам подписали лишь трое народных депутатов. Она назвала это проблемой, поскольку, по её словам, большинство парламентариев не хотят публично принимать решения относительно переговорного процесса.

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Кроме того, депутат заявила, что новые условия якобы касаются не только вопросов территорий. По её словам, если раньше речь не шла об изменениях в Конституцию и признании территорий, то теперь такие требования якобы появились.

"Нужна полноценная переговорная группа. Должны быть начаты двусторонние переговоры с участием западных партнеров или без них. Но решения должны быть приняты", — заявила Скороход.

Она также высказала мнение, что США в первую очередь руководствуются собственными интересами. Скороход заявила, что Украина для Вашингтона не является главным глобальным интересом, а потому Киеву не стоит рассчитывать на то, что другие государства будут защищать его интересы вместо него.

По словам депутата, после провала переговоров может усилиться риторика о том, что США якобы сделали всё возможное для завершения войны, но Украина отказалась от достигнутых договоренностей. Она предположила, что после этого Вашингтон может сократить или ограничить помощь Украине.

Скороход также заявила, что, по её мнению, у России достаточно ресурсов для продолжения войны ещё несколько лет. В то же время она считает, что Украина может не выдержать такого сценария из-за усталости населения, экономических проблем и последствий ударов по энергетической инфраструктуре.

В конце беседы депутат вновь подчеркнула необходимость прямых переговоров. Она заявила, что нынешний формат встреч и посреднических контактов, по её мнению, не приносит результата.

Напомним, ранее Фокус сообщал о мирных переговорах, которые Виткофф и Кушнер должны были провести в ходе визитов в Москву и Киев 5–6 сентября. 5 сентября около полудня американские представители прибыли в Москву. Они провели в столице РФ около восьми часов, после чего около 20:00 встретились с Владимиром Путиным. В начале встречи Виткофф назвал этот день лучшим в своей жизни и заявил, что будет помнить о нем даже после выхода на пенсию.

6 сентября специальные представители США прибыли в Киев на поезде. На этот период Россия согласилась не наносить удары по украинской столице. Президент Владимир Зеленский провел с представителями США три раунда переговоров. Стороны обсудили мирный план, позицию России и потребности Украины в системах ПВО для защиты от российских баллистических ракет.

Напомним, 7 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с заявлением об условиях прекращения войны, выдвигаемых российской стороной.

5 декабря НАБУ объявило о предъявлении подозрения народному депутату Анне Скороход. По данным следствия, она, возможно, возглавляла преступную группу, которая вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов.

Следователи полагают, что бизнесмену предложили помочь добиться введения Санкций СНБО против компании-конкурента. После передачи части средств ему заявили, что деньги якобы передадут представителям СНБО. Однако этого не произошло, поскольку участники группы не нашли должностного лица, которое согласилось бы на незаконные действия.