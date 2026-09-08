Умови для України стали ще гіршими: нардепка заявила про повний провал переговорів

Народна депутатка Анна Скороход заявила, що після візиту представників президента США Дональда Трампа до Києва умови можливого завершення війни стали гіршими, а переговорний процес фактично провалився.

Про це Скороход сказала журналісту Віталію Дикому.

За її словами, після 40 днів спроб домогтися поступок від Росії Москва висунула ще жорсткіші умови.

"Вони приїхали з ще гіршими умовами, ніж ми мали до цього. І ми бачимо, що з обох сторін немає бажання сісти разом за стіл переговорів", — сказала Скороход.

Депутатка вважає, що Україні та Росії потрібен прямий переговорний процес за участю делегацій обох країн. На її думку, до нього також мають долучитися представники західних партнерів, зокрема США, а українську делегацію повинен доповнювати представник Верховної Ради.

Скороход розповіла, що раніше звернення до президента із закликом залучити парламент до переговорів підписали лише троє народних депутатів. Вона назвала це проблемою, оскільки, за її словами, більшість парламентарів не хочуть публічно ухвалювати рішення щодо переговорного процесу.

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Окремо депутатка заявила, що нові умови нібито передбачають не лише питання територій. За її словами, якщо раніше не йшлося про зміни до Конституції та визнання територій, то тепер такі вимоги нібито з'явилися.

"Потрібна повноцінна переговорна група. Повинні бути відкриті двосторонні переговори за участю західних партнерів або без них. Але рішення повинні бути прийняті", — заявила Скороход.

Вона також висловила думку, що США насамперед керуються власними інтересами. Скороход сказала, що Україна для Вашингтона не є головним глобальним інтересом, а тому Києву не варто розраховувати, що інші держави захищатимуть його інтереси замість нього.

За словами депутатки, після провалу переговорів може посилитися риторика про те, що США нібито зробили все можливе для завершення війни, але Україна відмовилася від домовленостей. Вона припустила, що після цього Вашингтон може скоротити або обмежити допомогу Україні.

Скороход також заявила, що Росія, на її думку, має достатній ресурс для продовження війни ще кілька років. Водночас вона вважає, що Україна може не витримати такого сценарію через втому населення, економічні проблеми та наслідки ударів по енергетичній інфраструктурі.

Наприкінці розмови депутатка знову наголосила на необхідності прямих переговорів. Вона заявила, що нинішній формат зустрічей і посередницьких контактів, на її думку, не дає результату.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про мирні переговори, які Віткофф і Кушнер мали провести під час візитів до Москви та Києва 5–6 вересня. 5 вересня близько опівдня американські представники прибули до Москви. Вони провели у столиці РФ близько восьми годин, після чого близько 20:00 зустрілися з Володимиром Путіним. На початку зустрічі Віткофф назвав цей день найкращим у своєму житті та заявив, що пам'ятатиме про нього навіть після виходу на пенсію.

6 вересня спецпредставники США потягом прибули до Києва. На цей період Росія погодилася не завдавати ударів по українській столиці. Президент Володимир Зеленський провів із представниками США три раунди переговорів. Сторони обговорили мирний план, позицію Росії та потреби України в системах ППО для захисту від російських балістичних ракет.

Нагадаємо, 7 вересня глава МЗС РФ Сергій Лавров виступив із заявою щодо умов завершення війни, які висуває російська сторона.

5 грудня НАБУ оголосило про підозру народній депутатці Анні Скороход. За даними слідства, вона могла очолювати злочинну групу, яка вимагала у підприємця $250 тисяч.

Слідчі вважають, що бізнесмену пропонували допомогти домогтися запровадження санкцій РНБО проти компанії-конкурента. Після передачі частини коштів йому заявили, що гроші нібито передадуть представникам РНБО. Однак цього не сталося, оскільки учасники групи не знайшли посадовця, який погодився б на незаконні дії.