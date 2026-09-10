Свириденко получила новую должность после премьерства: возглавила бизнес-школу KSE

Бывший премьер-министр Украины Юлия Свириденко стала президентом KSE Business School. Она вступила в должность 10 сентября.

Об этом сообщил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в Facebook.

Он заявил, что рад назначению Свириденко, и связал с ней дальнейшее развитие бизнес-школы.

"Украина заслуживает бизнес-школу мирового уровня. И теперь это произойдет. Мы вместе с Юлией Свириденко совершим прекрасные, невероятные дела", — написал Милованов.

Сообщение Тимофея Милованова Фото: Скриншот

По его словам, в настоящее время KSE имеет самый высокий конкурсный балл среди абитуриентов. Каждый третий абитуриент набрал 200 баллов по НМТ, а каждый одиннадцатый является участником или призером олимпиад.

Милованов также отметил, что университет уже стал центром притяжения талантов и располагает крупнейшим и наиболее влиятельным научно-исследовательским институтом в Украине. Теперь, по его словам, KSE уделяет внимание и развитию бизнес-школы.

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Он также заявил, что назначение Свириденко может стать поводом для критики из-за отсутствия у неё академического опыта и возможного конфликта интересов. В то же время Милованов подчеркнул, что в KSE ищут и привлекают лучших специалистов Украины и предоставляют им свободу в работе.

"Мы просто строим университет, которым Украина может гордиться", — написал президент KSE.

Отставка Юлии Свириденко — что известно

Напомним, 12 июля Юлия Свириденко подтвердила свою отставку с поста премьер-министра Украины после встречи с Владимиром Зеленским. По её словам, они обсудили дальнейшее сотрудничество и формат её новой работы. Свириденко тогда подчеркнула, что готова и в дальнейшем работать на благо Украины.

После ухода с поста премьер-министра Свириденко предложили возглавить посольство Украины в США. В то же время, как сообщили три источника "Суспильного", по состоянию на 14 июля она не приняла это предложение и не рассматривала работу послом в США как вариант для себя.

Ранее "Фокус" сообщал, что перед отставкой Свириденко провела беседу с Зеленским. Президент рассказал ей о планах перезагрузки правительства и усилении отдельных направлений работы. Сама Свириденко заявляла, что готова продолжать работу на государственной службе.

После её отставки правительство возглавил Сергей Корецкий. 16 июля Верховная Рада назначила его премьер-министром Украины. За соответствующее решение проголосовали 289 народных депутатов.