Свириденко отримала нову посаду після прем'єрства: очолила бізнес-школу KSE

Експрем’єрка України Юлія Свириденко стала президенткою KSE Business School. Вона обійняла посаду 10 вересня.

Про це повідомив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов у Facebook.

Він заявив, що радий призначенню Свириденко, та пов’язав із нею подальший розвиток бізнес-школи.

“Україна заслуговує на бізнес-школу світового рівня. І тепер це станеться. Ми разом з Юлією Свириденко зробимо прекрасні неймовірні речі”, — написав Милованов.

Допис Тимофія Милованова Фото: Скриншот

За його словами, зараз KSE має найвищий конкурсний бал серед вступників. Кожен третій вступник має 200 балів з НМТ, а кожен одинадцятий є учасником або призером олімпіад.

Милованов також зазначив, що університет уже створив місце концентрації талантів і має найбільший та найвпливовіший дослідницький інститут в Україні. Тепер, за його словами, KSE зосереджується і на розвитку бізнес-школи.

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Він також заявив, що призначення Свириденко може стати приводом для критики через її відсутність академічного досвіду та можливий конфлікт інтересів. Водночас Милованов наголосив, що в KSE шукають і залучають найкращих фахівців в Україні та дають їм свободу працювати.

“Ми просто будуємо університет. Яким можна пишатись Україні”, — написав президент KSE.

Відставка Юлії Свириденко — що відомо

Нагадаємо, 12 липня Юлія Свириденко підтвердила свою відставку з посади прем’єр-міністерки України після зустрічі з Володимиром Зеленським. За її словами, вони обговорили подальшу співпрацю та формат її нової роботи. Свириденко тоді наголосила, що готова й надалі працювати на користь України.

Після звільнення з посади прем’єр-міністерки Свириденко пропонували очолити посольство України у США. Водночас, як повідомляли три джерела “Суспільного”, станом на 14 липня вона не прийняла цю пропозицію і не розглядала роботу послом у США як варіант для себе.

Раніше Фокус повідомляв, що перед відставкою Свириденко провела розмову із Зеленським. Президент розповів їй про плани перезавантаження уряду та посилення окремих напрямків роботи. Сама Свириденко заявляла, що готова продовжувати роботу на державній службі.

Після її відставки уряд очолив Сергій Корецький. 16 липня Верховна Рада призначила його прем’єр-міністром України. За відповідне рішення проголосували 289 народних депутатів.