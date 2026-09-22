Рубио заговорил об ударах Украины по судам, связанным с США: подробности заявления

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в последние месяцы суда и нефтяные поставки, связанные с Америкой, неоднократно становились мишенями для украинских атак.

По его словам, эти удары вряд ли были преднамеренными, однако подобные инциденты недопустимы и требуют немедленного решения. Об этом глава Госдепа заявил в эфире телеканала Fox News, пишет "Радио Свобода".

В ходе выступления Рубио положительно оценил идею так называемого энергетического перемирия, которое предполагало бы взаимный отказ Киева и Москвы от ударов по критически важной инфраструктуре.

В то же время в Министерстве иностранных дел РФ сообщили о запланированной на 23 сентября в Нью-Йорке встрече Сергея Лаврова и Марко Рубио. Официальный Вашингтон пока не подтвердил информацию о проведении этих переговоров.

Видео дня

Напомним, что первая в истории дуэль морских беспилотников в Чёрном море закончилась полным фиаско для оккупантов: украинский катер "Sargan 3000" полностью разгромил и потопил российский дрон.

Кроме того, командующий ВМС Великобритании Гвин Дженкинс заявил, что в случае войны Россия может попытаться повредить британские трансатлантические кабели уже в первый день конфликта.

В частности, Военно-морские силы Украины впервые в истории получили право руководить силами НАТО после успешного прохождения оценки NEL-2 в ходе украинско-американских учений "Си Бриз 2026". Подразделение получило оценку Mission Capable — "Полностью готово к выполнению миссии".