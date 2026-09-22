Рубіо заговорив про удари України по суднах, пов'язаних зі США: деталі заяви

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що останніми місяцями пов'язані з Америкою судна та нафтові поставки неодноразово ставали мішенями для українських атак.

За його словами, ці удари навряд чи були умисними, однак подібні інциденти є недопустимими та потребують негайного вирішення. Про це очільник Держдепу сказав у ефірі телеканалу Fox News, пише Радіо Свобода.

Під час виступу Рубіо позитивно оцінив ідею так званого енергетичного перемир'я, яке б передбачало взаємну відмову Києва та Москви від ударів по критичній інфраструктурі.

Водночас у Міністерстві закордонних справ РФ повідомили про заплановану на 23 вересня в Нью-Йорку зустріч Сергія Лаврова та Марко Рубіо. Офіційний Вашингтон поки не давав підтверджень щодо проведення цих переговорів.

Нагадаємо, перша в історії дуель морських безпілотників у Чорному морі завершилася повним фіаско окупантів, коли український катер Sargan 3000 вщент розстріляв та потопив російський дрон.

Видео дня

Крім того, командувач ВМС Великої Британії Гвін Дженкінс заявив, що в разі війни Росія може спробувати пошкодити британські трансатлантичні кабелі вже в перший день конфлікту.

Зокрема, Військово-Морські Сили України вперше в історії отримали право управляти силами НАТО після успішного проходження оцінювання NEL-2 під час українсько-американських навчань "Сі Бриз 2026". Підрозділ отримав оцінку Mission Capable — "Повністю спроможний до виконання місії".