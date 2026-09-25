Трехсторонний саммит Украины, США и РФ под угрозой: Песков заговорил о нюансах

В то время как Украина и США согласовывают детали проведения трехсторонней встречи в Эмиратах, в Кремле сдали назад и заявили о полном отсутствии конкретики относительно предстоящих переговоров.

В Москве пока не видят четких сроков и условий для проведения возможной трехсторонней встречи между представителями Украины, США и России. Об этом 25 сентября во время брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу о консультациях на техническом уровне. Сообщение с брифинга передает "Газета.Ru".

По словам Пескова, возможность трехсторонней встречи представителей Украины, США и РФ действительно обсуждали Владимир Путин и Дональд Трамп. Впрочем, стороны говорили исключительно о том, что такая встреча может состояться в ближайшее время, однако конкретной даты или других деталей у Москвы пока нет.

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"Действительно, такое обсуждение имело место, речь шла о том, что в ближайшей перспективе такая встреча может состояться; это произошло во время телефонного разговора Путина и Трампа. Пока больше конкретики я вам сказать не могу", — отметил пресс-секретарь Путина.

Отдельно Песков прокомментировал визит в США специального представителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева. В Кремле подтвердили, что он продолжает переговоры с американской стороной, пытаясь сместить акцент на экономические вопросы.

"Дмитриев продолжает поддерживать контакты с американскими переговорщиками, уделяя особое внимание потенциальному сотрудничеству России и США в экономической сфере", — сообщил Песков, добавив, что подводить итоги этих поездок "пока преждевременно".

Кроме того, пресс-секретарь российского диктатора отметил, что гипотетическое сотрудничество между Вашингтоном и Москвой "могло бы быть выгодным", однако на данный момент полноценного взаимодействия между странами нет.

Что предшествовало заявлению Пескова

Заявление из Москвы прозвучало на фоне слов президента Украины Владимира Зеленского, который подтвердил предложение Вашингтона провести трехстороннюю встречу в цифровом или очном формате на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

По словам главы государства, инициатива по проведению встречи и выбор места проведения полностью принадлежат американской стороне, которая в настоящее время готовит конкретные предложения.

"Что касается трехсторонней встречи, американская сторона предложила подготовить её и провести встречу в трехстороннем формате на техническом уровне. Ждём от США предложения по дате. А что касается места проведения? Соединённые Штаты предложили ОАЭ", — отметил Владимир Зеленский.

Что известно о возможном "энергетическом перемирии"

После переговоров в Нью-Йорке США предложили Украине и РФ взаимно прекратить удары по объектам энергетики, водо- и теплоснабжения. Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева к такой договоренности, но подчеркнул: речь идет исключительно о зеркальных шагах, а не об одностороннем отказе Украины от атак на российские НПЗ.

Эта инициатива является частью более широкого плана США, который также включает возобновление работы Черноморского зернового коридора и трехсторонние переговоры. В то же время в Госдепе признают сложность достижения договоренностей из-за стратегической важности этих ударов для обеих сторон. По данным Financial Times, Путин будет затягивать процесс до зимы, рассчитывая усилить давление на Киев новыми обстрелами.