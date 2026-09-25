Тристоронній саміт України, США і РФ під загрозою: Пєсков заговорив про нюанси

У той час як Україна та США узгоджують деталі проведення тристоронньої зустрічі в Еміратах, у Кремлі включили задню і заявили про повну відсутність конкретики щодо майбутніх перемовин.

У Москві поки не бачать чітких строків та умов для проведення можливої тристоронньої зустрічі між представниками України, США та Росії. Про це 25 вересня під час брифінгу заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи ініціативу щодо консультацій на технічному рівні. Заяву з брифінгу передає "Газета.Ru".

За словами Пєскова, можливість тристоронньої зустрічі представників України, США та РФ дійсно обговорювали Володимир Путін і Дональд Трамп. Втім, сторони говорили виключно про те, що така зустріч може відбутися найближчим часом, однак конкретної дати чи інших деталей Москва наразі не має.

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"Дійсно, таке обговорення мало місце, говорили про те, що в найближчій перспективі така зустріч може відбутися, це було під час телефонної розмови Путіна і Трампа. Поки більше конкретики я вам сказати не можу", — зазначив речник Путіна.

Окремо Пєсков прокоментував візит до США спецпредставника президента РФ з інвестиційно-економічної співпраці Кирила Дмитрієва. У Кремлі підтвердили, що той продовжує перемовини з американською стороною, намагаючись змістити фокус на економічні питання.

"Дмітрієв продовжує контакти з американськими переговорниками, концентрується на потенційній взаємодії Росії та США в економіці", — повідомив Пєсков, додавши, що підбивати підсумки цих поїздок "поки передчасно".

Також речник російського диктатора зауважив, що гіпотетична співпраця між Вашингтоном та Москвою "могла б бути вигідною", однак наразі повноцінна взаємодія між країнами відсутня.

Що передувало заяві Пєскова

Заява з Москви пролунала на тлі слів президента України Володимира Зеленського, який підтвердив пропозицію Вашингтона провести тристоронню зустріч у цифровому чи очному форматі на території Об’єднаних Арабських Еміратів.

За словами глави держави, ініціатива щодо зустрічі та вибір локації повністю належать американській стороні, яка наразі готує конкретні пропозиції.

"Щодо тристоронньої зустрічі, американська сторона запропонувала її підготувати і в тристоронньому форматі зустрітись на технічному рівні. Чекаємо від США пропозиції щодо дати. А що стосується де? Сполучені Штати запропонували ОАЕ", — зазначив Володимир Зеленський.

Що відомо про можливе "енергетичне перемир’я"

Після переговорів у Нью-Йорку США запропонували Україні та РФ взаємно припинити удари по енергетиці, водо- й теплопостачанню. Володимир Зеленський підтвердив готовність Києва до такої домовленості, але наголосив: ідеться виключно про дзеркальні кроки, а не про односторонню відмову України від атак на російські НПЗ.

Ініціатива є частиною ширшого плану США, який також включає відновлення чорноморського зернового коридору та тристоронні перемовини. Водночас у Держдепі визнають складність домовленостей через стратегічну важливість цих ударів для обох сторін. За даними Financial Times, Путін затягуватиме процес до зими, розраховуючи посилити тиск на Київ новими обстрілами.