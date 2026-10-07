Отказ от курса на вступление в НАТО и нейтральный статус: народный депутат Скороход зарегистрировала законопроект

Народный депутат Анна Скороход внесла законопроект о внесении изменений в Конституцию, который предусматривает отказ от курса Украины на вступление в НАТО или любой другой военный союз и возвращение к нейтральному статусу.

До подписания законопроект останется открытым в системе Рады до 20 октября. Об этом сообщил политолог Виктор Уколов.

"Анна Скороход, которую Зеленский привёл в парламент в одном из округов Киевской области, предложила отказаться от курса на вступление в НАТО и восстановить нейтральный статус Украины. Для этого она зарегистрировала законопроект об изменениях в Конституции Украины", — рассказал Уколов.

Политолог также продемонстрировал скриншот сравнительной таблицы, в которой справа указано то, что, по его словам, предлагает Скороход. Там, в частности, речь идет о закреплении нейтрального статуса Украины, который "заключается в гарантировании невступления в какой-либо военный союз и подтверждении отсутствия стремления к совершению агрессии против какой-либо страны".

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Уколов показал сравнительную таблицу, в которой справа приведены предложения Скорохода Фото: Скрін

Политолог также заявил, что ожидает комментария президента Владимира Зеленского по этому поводу. Кроме того, он призвал обратить внимание на то, кто из народных депутатов подпишет этот законопроект.

На эту новость также отреагировал народный депутат Алексей Гончаренко. Он назвал выдвижение подобных предложений "деструктивным и неправильным", поскольку, по его мнению, властям не следует делать этого заранее.

"Об этом можно голосовать, но не сейчас. А в результате крупных договоренностей с Россией. Условно: если мы договоримся остановиться на линии соприкосновения в обмен на нейтралитет и внеблоковость. Это нормальный разговор", — пояснил народный депутат.

Гончаренко подчеркнул, что в переговорах о прекращении войны обе стороны конфликта должны "пойти на уступки". Однако врагу нужно продемонстрировать их так, чтобы для него они стали "великой победой".

"В переговорах обе стороны идут на уступки. Если мы заранее готовы идти на эти уступки — то это уже не уступки. Наш оппонент должен видеть, что это действительно дорого для нас, а для оппонента это большая победа", — подчеркнул народный депутат.

Вместо этого Гончаренко предложил рассмотреть его "мирный план", опубликованный в колонке "Украинской правды". В нём народный депутат предлагает заключать соглашения поэтапно с целью прекращения ударов РФ по территории Украины и с участием международных гарантов.

Напомним, недавно Алексей Гончаренко опубликовал в Telegram серию сообщений о том, что Украина якобы проигрывает войну. После этого "Европейская солидарность" исключила его из фракции.

На это Гончаренко впоследствии ответил заявлением о том, что "не предлагает сдаться".