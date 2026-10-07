Відмова від курсу на вступ до НАТО і нейтральний статус: нардепка Скороход зареєструвала законопроєкт

Народна депутатка Анна Скороход внесла законопроєкт про зміни до Конституції, який передбачає відмову від курсу України на вступ до НАТО чи будь-якого іншого військового союзу та повернення до нейтрального статусу.

До підписання законопроєкт залишиться відкритим у системі Ради до 20 жовтня. Про це повідомив політолог Віктор Уколов.

"Анна Скороход, яку Зеленський привів у парламент в одному з округів Київщини, запропонувала відмовитися від курсу на вступ до НАТО і відновити нейтральний статус України. Для цього вона зареєструвала законопроєкт про зміни Конституції України", — розповів Уколов.

Політолог також продемонстрував скриншот порівняльної таблиці, де праворуч написано те, що, за його словами, пропонує Скороход. Там йдеться зокрема про закріплення нейтрального статусу України, який "полягає в гарантуванні невходження до будь-якого військового союзу підтвердженні відсутності прагнення вчинення агресії проти будь-якої країни".

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Уколов показав порівняльну таблицю, де праворуч пропозиції Скороход Фото: Скрін

Політолог також заявив, що очікує на коментар президента Володимира Зеленського з цього приводу. Також він закликав звернути увагу на те, хто з народних депутатів підпише цей законопроєкт.

На цю новину також відреагував нардеп Олексій Гончаренко. Він назвав подання подібних пропозицій "деструктивним та неправильним", оскільки, на його думку, робити це наперед владі не варто.

"Це можна голосувати, але не зараз. А в результаті великих домовленостей з Росією. Умовно: якщо ми домовимось зупинитись на лінії зіткнення в обмін на нейтральність та позаблоковість. Це нормальна розмова", — пояснив нардеп.

Гончаренко наголосив, що у переговорах про завершення війни обидві сторони конфлікту мають "піти на поступки". Проте ворогу потрібно їх продемонструвати так, щоб для нього вони були "великою перемогою".

"В перемовинах обидві сторони йдуть на поступки. Якщо ми вже наперед готові йти на ці поступки — то це не поступки. Наш опонент має бачити, що це дійсно дорого для нас, а для опонента це велика перемога", — підкреслив нардеп.

Натомість Гончаренко запропонував розглянути його "мирний план", оприлюднений у колонці "Української правди". У ньому нардеп пропонує укладати домовленості поетапно для припинення ударів РФ по території України і за участю міжнародних гарантів.

Нагадаємо, нещодавно Олексій Гончаренко опублікував у Телеграм серію повідомлень про те, що Україна нібито програє війну. Після цього "Європейська Солідарність" виключила його з фракції.

На це згодом Гончаренко відповів заявою про те, що "не пропонує здатися".