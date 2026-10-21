Пышный отреагировал на визит НАБУ и слухи об отставке: какие причины обыска и есть ли подозрение

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный подтвердил, что Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в его рабочем кабинете. По словам Пышного, обыск никак не касается работы НБУ и его служебной деятельности в качестве главы банка. Какие подробности следственных действий антикоррупционных органов раскрыл чиновник?

Заявление об обыске НАБУ в Нацбанке появилось на странице Андрея Пышного в Facebook в 20:00 21 октября, через 12 часов после появления информации о визите сотрудников антикоррупционного ведомства. Глава НБУ заверил, что продолжает исполнять должностные обязанности и следить за независимостью государственного учреждения и за макроэкономической стабильностью. Комментариев относительно возможного увольнения по состоянию здоровья в посте Пышного не было.

Чиновник пояснил, что НАБУ пришло с обыском после вынесения соответствующего судебного решения, причем дело не касалось ни деятельности Нацбанка, ни его работы в должности главы правления. Во время обыска правоохранители не нашли ничего, что свидетельствовало бы о причастности к каким-либо правонарушениям, заверил он.

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"Следствие искало доказательства по делу, связанному с другими обстоятельствами и лицами", — говорится в сообщении.

Пышный подытожил, что поддерживает работу НАБУ и готов содействовать расследованию.

Обыски НАБУ в Нацбанке — Пышный о событиях 21 октября Фото: Скриншот

На сайтах НАБУ и САП пока не появилось информации о расследовании, в связи с которым провели обыски в НБУ и в кабинете Пышного.

Обыски НАБУ в Нацбанке — что известно

Отметим, что утром 21 октября народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко, а также источники журналиста-расследователя Михаила Ткача сообщили об обысках НАБУ в Нацбанке. Информацию о следственных действиях подтвердили в НБУ и в НАБУ. Позже антикоррупционеры заявили, что по итогам обыска не выдвинули подозрений и никого не задержали: все действия были санкционированы.

Между тем в полдень источники издания Dilo в банковской сфере сообщили, что Андрей Пышный, в кабинете которого прошел обыск НАБУ, якобы написал заявление об отставке по состоянию здоровья. Анонимные собеседники журналистов заявили, что процедура может начаться после возвращения чиновника из рабочей поездки в Бангкок на встречу с МВФ и Всемирным банком. Тогда же информацию об обысках прокомментировал Железняк, который связал действия НАБУ с расследованием в отношении "СенсБанка". Народный депутат отреагировал на слухи об увольнении Пышного: заявил, что видел постановление о следственных действиях, и пояснил, что заявление подается президенту, который в настоящее время находится в Осло. Между тем издание Forbes Ukraine заверило, что никакого заявления нет и что отставки не будет.

Предыдущие сообщения СМИ и народных депутатов об увольнении Пышного появлялись в августе 2026 года. Президент Зеленский лично заявил, что глава правления НБУ продолжит работу.

Напоминаем, что Фокус писал о деятельности Андрея Пышного на посту главы НБУ: например, в июле чиновник представил дизайн новой купюры номиналом 2000 грн.