СМИ сообщили об отставке главы НБУ Андрея Пышного: что говорит банк

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный написал заявление об отставке, сообщили СМИ со ссылкой на собственные источники. Чиновник официально не подтвердил это решение, которое, возможно, было принято после обысков, проведенных Национальным антикоррупционным бюро 21 октября.

Информацию об отставке Пышного после обысков НАБУ опубликовало издание Dilo, которое пообщалось с неназванным источником из банковской сферы. Анонимный собеседник сообщил, что чиновника должны были отправить в отставку после собрания МВФ и Всемирного банка в Бангкоке.

В материале Dilo уточняется, что глава НБУ не хотел уходить в отставку по собственному желанию и вместо этого написал заявление об увольнении по состоянию здоровья. Источник назвал двух возможных кандидатов на эту должность — это может быть первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, министр финансов Сергей Марченко или член совета НБУ Василий Горбаль.

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Собеседник журналистов не объяснил, почему НАБУ провело обыски в Нацбанке и у Пышного. Между тем СМИ обнаружило посты двух народных депутатов, касающиеся ситуации с Пышным. Например, представитель партии "Голос" Ярослав Железняк предположил, что речь может идти о расследовании в отношении завода "КарпатНафтоХим" и банка "СенсБанк", которыми, как подозревают, руководили посторонние лица. Другой народный депутат, представитель "Слуг народа" Даниил Гетманцев, заявил, что давно ожидал обысков и отставки.

Обыски НАБУ в Нацбанке — Железняк о Пышном 21 октября Фото: Скриншот

Обыски НАБУ в Нацбанке — Гетманцев о Пышном 21 октября Фото: Скриншот

Отметим, что любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.

Обыски НАБУ в Нацбанке — что известно о ситуации с Пышным

Издание Forbes Ukraine получило комментарий от неназванного сотрудника НБУ, который заявил, что Пышный не подавал в отставку. В банке добавили, что в ближайшее время появится официальное разъяснение ситуации.

На странице Андрея Пышного в Facebook пока нет информации об отставке: последнее сообщение — от 20 октября об отъезде в Бангкок. В НБУ пока официально не комментировали ситуацию, но пресс-служба учреждения утром 21 октября подтвердила обыски НАБУ у главы правления и заверила, что банк работает в штатном режиме.

Андрей Пышный — глава правления НБУ с октября 2022 года. В августе 2026 года СМИ писали о возможном увольнении чиновника, но президент Владимир Зеленский заверил, что Пышный останется главой НБУ. При этом в расследовании канала "Антирейтинг" выяснили, что Верховная Рада может инициировать отставку главы НБУ из-за расследования по "пленкам Миндича", а также из-за возможного обнаружения поддельного диплома и недвижимости площадью 900 кв. м.

Отметим, что 21 октября издание "Украинская правда" сообщило об обысках в офисе НБУ и в доме главы НБУ Пышного. В Нацбанке подтвердили факт обысков и заверили, что поддерживают следственные действия. Между тем информацию об обысках в кабинете и по другим адресам Пышного подтвердили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко, а также журналист-расследователь Михаил Ткач.

Пресс-служба НАБУ подтвердила проведение следственных действий в НБУ, но заявила, что пока нет ни задержанных, ни подозреваемых. На портале антикоррупционеров пока отсутствуют дополнительные материалы о расследовании, в связи с которым могли прибыть в Нацбанк и к главе НБУ Пышному.

Напоминаем, что в октябре НАБУ сообщило о проведении расследования в отношении имущества и доходов Ольги Стефанишиной. Между тем следователи выяснили, что бывшая заместительница главы Офиса президента Ирина Мудра нашла деньги для залога: были названы люди и компании, которые собрали средства.