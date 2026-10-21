ЗМІ заявили про відставку голови НБУ Андрія Пишного: що каже банк

Голова Національного банку України Андрій Пишний написав заяву про відставку, повідомили медіа з посиланням на власні джерела. Посадовець офіційно не підтвердив рішення, яке могло з'явитись після обшуків Національного антикорупційного бюро 21 жовтня.

Інформацію про відставку Пишного після обшуків НАБУ опублікувало медіа Dilo, яке поспілкувалось з неназваним джерелом з банківської сфери. Анонімний співрозмовник повідомив, що посадовця мали відправити у відставку після зборів МВФ та Світового банку у Бангкоку.

У матеріалі Dilo уточнюється, що глава НБУ не бажав подавати у відставку за власним бажанням, і натомість написав заяву про звільнення через стан здоров'я. Джерело назвало двох можливих кандидатів на посаду — це може бути перший заступник глави НБУ Сергій Ніколайчук, чи міністр фінансів Сергій Марченко, чи член ради НБУ Василь Горбаль.

Співрозмовник журналістів не пояснив, чому НАБУ прийшло з обшуками у Нацбанк та до Пишного. Тим часом медіа відшукало дописи двох нардепів щодо ситуації з Пишним. Наприклад, представник партії "Голос" Ярослав Железняк припустив, що може іти мова про розслідування щодо заводу "КарпатНафтоХім" та банку "СенсБанк", яким, як підозрюють, керували сторонні особи. Інший нардеп, представник "Слуг народу" Данило Гетманцев заявив, що давно очікував обшуків та відставки.

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Обшуки НАБУ у Нацбанку — Железняк про Пишного 21 жовтня Фото: Скриншот

Обшуки НАБУ у Нацбанку — Гетманцев про Пишного 21 жовтня Фото: Скриншот

Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.

Обшуки НАБУ у Нацбанку — що відомо про ситуацію з Пишним

Медіа Forbes Ukraine отримало коментар від неназваного працівника НБУ, який заявив, що Пишний не подавав у відставку. У банку додали, що незабаром з'явиться офіційне роз'яснення ситуації.

На сторінці Facebook Андрій Пишного поки немає інформації про відставку: останній допис — за 20 жовтня про від'їзд у Бангкок. Ситуацію поки офіційно не коментували у НБУ, але пресслужба установи зранку 21 жовтня підтвердила обшуки НАБУ у глави правління та запевнила, що банк працює у штатному режимі.

Андрій Пишний — глава правління НБУ з жовтня 2022 року. У серпні 2026 року медіа писали про можливе звільнення посадовця, але президент Володимир Зеленський запевнив, що Пишний залишиться главою НБУ. При цьому у розслідуванні каналу "Антирейтинг" з'ясували, що Верховна Рада може ініціювати відставку галви НБУ через розслідування по "плівкам Міндіча" та через можливе виявлення підробленого диплома та маєтку на 900 кв. м.

Зазначимо, 21 жовтня медіа "Українська правда" повідомило про обшуки в офісі НБУ та помешканні глави НБУ Пишного. У Нацбанку підтвердили обшуки та запевнили, що підтримують слідчі дії. Тим часом інформацію про обшуки у кабінеті та за іншими адресами Пишного підтвердили нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко і тако журналіст-розслідувач Михайло Ткач.

Пресслужба НАБУ підтвердила слідчі дії у НБУ, але заявила, що поки немає затриманих та підозрюваних. На порталі антикорупційників полки що відсутні додаткові матеріали про розслідування, через яке могли прийти до Нацбанку та глави НБУ Пишного.

Нагадуємо, у жовтні НАБУ повідомило про звершення розслідування щодо майна та доходів Ольги Стефанішиної. Тим часом розслідувачі дізнались, що ексзаступниця глави офісу президента Ірина Мудра знайшла гроші для застави: назвали людей та компанії, які зібрали кошти.