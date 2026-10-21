Пишний відреагував на візит НАБУ та чутки про відставку: які причини обшуку та чи є підозра

Глава Національного банку України Андрій Пишний підтвердив обшуки Національного антикорупційного бюро, які відбулись у його робочому кабінеті. Зі слів Пишного, обшук ніяк не стосується роботи НБУ та його службової діяльності як голови банку. Які деталі слідчих дій антикорупційних органів розкрив посадовець?

Заява щодо обшуку НАБУ у Нацбанку з'явилась на сторінці Facebook Андрія Пишного о 20 год 21 жовтня, через 12 годин після інформації про візит антикорупційників. Глава НБУ запевнив, що продовжує виконувати посадові обов'язки та стежити за незалежністю державної інституції та за макроекономічною стабільністю. Коментарів щодо можливого звільнення за станом здоров'я у дописі Пишного не було.

Посадовець пояснив, що НАБУ прийшло з обшуком після відповідного рішення суду, при чому справа не стосувалась ні діяльності Нацбанку, ні його роботи на посаді глави правління. Під час обшуку правоохоронці не знайшли нічого, щоб говорило про причетність до якихось правопорушень, запевнив він.

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"Слідство шукало докази у справі, пов’язаній з іншими обставинами та особами", — ідеться у дописі.

Пишний підсумував, що підтримує роботу НАБУ та готовий допомагати розслідуванню.

Обшуки НАБУ у Нацбанку — Пишний про події 21 жовтня Фото: Скриншот

На ресурсах НАБУ та САП поки не було інформації про розслідування, через яке відбулись обшуки у НБУ та в кабінеті Пишного.

Обшуки НАБУ у Нацбанку — що відомо

Зазначимо, зранку 21 жовтня народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, і також джерела журналіста-розслідувача Михайла Ткача, повідомили про обшуки НАБУ у Нацбанку. Інформацію про слідчі дії підтвердили у НБУ та в НАБУ. Згодом антикорупційники заявили, що за підсумками обшуку не висунули підозр та нікого не затримали: усі дії були санкціоновано.

Тим часом опівдні джерела медіа Dilo у банківській сфері повідомили, що Андрій Пишний, у кабінеті якого відбувся обшук НАБУ, начебто написав заяву про відставку через стан здоров'я. Анонімні співрозмовники журналістів заявили, що процедура може початись після повернення посадовця з робочої поїздки у Бангкок на зустріч з МВФ та Світовим банком. Тоді ж інформацію про обшуки прокоментував Железняк, який пов'язав дії НАБУ з розслідуванням щодо "СенсБанку". Згодом нардеп відреагував на чутки про звільнення Пишного: заявив, що бачив ухвалу про слідчі дії, та прояснив, що заява подається президенту, який наразі перебуває в Осло. Тим часом медіа Forbes Ukraine запевнило, що ніякої заяви немає і що відставки не буде.

Попередні повідомлення медіа та нардепів про звільнення Пишного лунали у серпні 2026 року. Президент Зеленський особисто сказав, що глава правління НБУ і далі працюватиме.

Нагадуємо, Фокус писав про діяльність Андрій Пишного на посаді глави НБУ: наприклад, у липні посадовець презентував дизайн нової купюри 2000 грн.