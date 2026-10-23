"Оценивать буду я": Сикорский пообещал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира при условии мира в Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пообещал, что лично выдвинет президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Однако для этого глава Белого дома должен положить конец войне в Украине.

Сикорский заявил, что сам выдвинет свою кандидатуру только в том случае, если Дональд Трамп сможет добиться справедливого мира в Украине. Об этом польский чиновник сказал в интервью польскому подкасту Orientuj.się.

Когда ведущая поинтересовалась мнением Сикорского о том, насколько глава Белого дома является сложным союзником, он пояснил, что дискуссии между Европой и США являются обычным явлением уже в течение длительного времени. По его словам, они "такие же давние, как и сам альянс".

На вопрос, заслуживает ли президент США Нобелевскую премию мира, глава польского МИД ответил утвердительно. В то же время он подчеркнул, что установленный мир между Украиной и Россией должен быть справедливым. Насколько он будет таким, Радослав Сикорский намерен оценивать самостоятельно.

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"Я лично выдвину кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира, если он добьётся справедливого мира в Украине. Я лично решу, справедлив ли этот мир. У меня есть на это право", — подчеркнул политик.

Отрывок из интервью с Радославом Сикорским

Ранее, комментируя выдвижение Трампа на эту премию, Сикорский заявил, что если Трампу удастся добиться прочного и справедливого мира в Украине, то президент США "заслужит признание всего мира".

Стоит напомнить, что 10 октября Дональд Трамп в Truth Social негативно отозвался о присуждении Нобелевской премии мира юристке из ЮАР Нави Пиллей. Политик заявил, что не знает, заслужил ли этот кандидат премию, а также похвастался собственными достижениями. Он объявил, что урегулировал 8 войн и собирается положить конец конфликтам в Украине и Иране. Поэтому Трамп считает, что заслужил как минимум 8 таких премий.

Ранее, по данным агентства Reuters, Трамп заявлял, что сомневается в своих шансах получить Нобелевскую премию мира. Политик говорил о том, что комитет "не присуждает награду таким людям, как я".