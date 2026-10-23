"Оцінюватиму я": Сікорський пообіцяв висунути Трампа на Нобелівську премію миру за умови миру в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пообіцяв, що особисто висуне президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Проте для цього глава Білого дому має завершити війну в Україні.

Сікорський заявив, що сам подасть заявку тільки у випадку, якщо Дональд Трамп зможе досягнути справедливого миру в Україні. Про це польський посадовець сказав під час інтерв'ю польському подкасту Orientuj.się.

Коли ведуча поцікавилася думкою Сікорського про те, наскільки глава Білого дому є складним союзником, він пояснив, що дискусії між Європою та США є звичними вже тривалий час. За його словами, вони "такі ж давні, як і сам альянс".

На запитання, чи гідний президент США отримати Нобелівську премію миру, очільник польського МЗС відповів ствердно. Водночас він наголосив на тому, що встановлений мир між Україною та Росією повинен бути справедливим. Те, наскільки він буде таким, Радослав Сікорський зібрався оцінювати самостійно.

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"Я особисто висуну кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він досягне справедливого миру в Україні. Я особисто оціню, чи є мир справедливим. Я маю на це право", — підкреслив політик.

Уривок з інтерв'ю Радослава Сікорського

Раніше, коментуючи висування Трампа на цю премію, Сікорський казав, що якщо Трампу вдасться досягти тривалого і справедливого миру в Україні, то президент США "заслужить визнання всього світу".

Варто нагадати, що 10 жовтня Дональд Трамп у Truth Social негативно висловився щодо присудження Нобелівської премії миру юристці з ПАР Наві Піллей. Політик заявив, що не знає, чи цей кандидат заслужив на премію, а також похизувався власними досягненнями. Він оголосив про те, що врегулював 8 воєн і збирається покласти край конфліктам в Україні та Ірані. Через це Трамп вважає, що заслужив щонайменше на 8 таких премій.

Раніше, за даними агентства Reuters, Трамп заявляв, що сумнівається у своїх шансах отримати Нобелівську премію миру. Політик казав про те, що комітет "не присуджує нагороду таким людям, як я".