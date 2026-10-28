"Очень скоро": Трамп анонсировал встречу Зеленского и Путина (видео)

Президент США Дональд Трамп объявил о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Трампа, встреча состоится уже в ближайшее время. Какие новые тезисы озвучил глава Белого дома в отношении переговоров по Украине?

Американская сторона добилась "значительного прогресса" в урегулировании войны в Украине и в мирных переговорах, заявил Трамп после приземления на военной базе Эндрюс поздно вечером 27 октября. На видео с места событий в кадр попал спецпредставитель США Стив Уиткофф, который на днях встречался с Зеленским и Путиным, а 27 октября оказался в самолете Трампа. Выйдя из самолета, глава Белого дома рассказал об успешных переговорах и о вероятной совместной встрече трех глав государств.

Переговоры по Украине — комментарий Трампа см. с 17:20

"Значительный прогресс в отношениях с Россией и Украиной. В ближайшее время состоится встреча. Считаю, что президенту Путину и президенту Зеленскому удалось добиться значительного прогресса", — заявил Трамп.

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Глава Белого дома ответил на несколько вопросов о войне РФ против Украины и о возможных мирных переговорах, поскольку журналисты заметили рядом с ним в самолете Уиткоффа. СМИ уточнили, о чём именно они говорили — об Украине или Иране. В ответ Трамп упомянул о встрече Зеленского и Путина, а также отметил, что обе стороны хотят остановить войну.

"Они хотят это прекратить. Они хотят это прекратить, потому что [должны]. Но им очень нравится об этом говорить. Возможно, они ждут выборов или чего-то в этом роде. Это им не поможет. Выборы им не помогут", — сказал американский президент, не уточнив, при чем здесь вопрос выборов.

Переговоры по Украине — подробности

Отметим, что 20–21 октября состоялись переговоры по Украине, в ходе которых Уиткофф поочередно беседовал с Зеленским и Путиным. Путин и высшие должностные лица Кремля отвергли идею перемирия и завершения войны и повторили, что хотят мира только после выполнения всех требований РФ и капитуляции Украины. Впрочем, есть три результата: договорились о продолжении трехсторонних встреч делегаций (в Абу-Даби в ноябре), возвращении США пленного американца, спасательной миссии в оккупированных Олешках в Херсонской области. При этом Зеленский заявил, что готов к прекращению огня, если РФ перестанет наносить удары по Украине, и может даже встретиться с Путиным.

Между тем 27 октября состоялся телефонный разговор президентов Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стьоре с Путиным. Политики рассказали, что разговор длился три часа вместо запланированных 30 минут и что они выслушали очередную историческую лекцию о праве РФ на всю территорию Украины. При этом европейцы не услышали от российского диктатора, действительно ли он воздержится от нападения на Европу и дает ли гарантии безопасности. Зеленский уточнил, что одной из тем было энергетическое перемирие, но положительного ответа от РФ нет.

Напоминаем, что 27 октября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, когда могут состояться переговоры в Абу-Даби между США, Украиной и РФ.