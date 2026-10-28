"Дуже скоро": Трамп анонсував зустріч Зеленського та Путіна (відео)

Президент США Дональд Трамп оголосив про можливу зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Зі слів Трампа, зустріч відбудеться вже незабаром, у найближчі терміни. Які нові тези озвучив глава Білого дому щодо переговорів по Україні?

Американська сторона досягнула "значного прогресу" у врегулюванні війни в Україні та у мирних переговорах, заявив Трамп після приземлення на військовій базі Ендрюс пізно увечері 27 жовтня. На відео з місця подій у кадр потрапив спецпредставник США Стів Віткофф, який днями зустрічався з Зеленським та Путіним, а 27 жовтня опинився в літаку Трампа. Вийшовши з літака, глава Білого дому розповів про успішні переговори та про ймовірну спільну зустріч трьох глав держав.

Переговори щодо України — коментар Трампа див. з 17:20

"Значний прогрес у відносинах із Росією та Україною. Незабаром відбудеться зустріч. Вважаю, що вдалося досягти значного прогресу президентом Путіним та президентом Зеленським", — заявив Трамп.

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Глава Білого дому почув кілька питань про війну РФ проти України та про можливі мирні переговори, оскільки журналісти помітили поруч з ним в літаку Віткоффа. Медіа уточнили, про що саме вони говорили — про Україну чи Іран. У відповідь Трамп сказав про зустріч Зеленського і Путіна, й також зауважив, що обидві сторони хочуть зупинити війну.

"Вони хочуть це припинити. Вони хочуть це припинити, бо [повинні]. Але їм дуже подобається про це говорити. Можливо, вони чекають на вибори чи щось таке. Це їм не допоможе. Вибори їм не допоможуть", — сказав американський президент, не уточнивши, до чого тут питання виборів.

Переговори щодо України — деталі

Зазначимо, 20-21 жовтня відбулись переговори щодо України, під час яких Віткофф по черзі поговори з Зеленським та Путіним. Путін та топпосадовці Кремля відкинули ідею перемир'я та завершення війни та повторили, що хочуть миру лише після виконання усіх вимоги РФ та капітуляції України. Втім, є три результати: домовились про продовження тристоронніх зустрічей делегацій (в Абу-Дабі у листопаді), повернення США полоненого американця, рятувальна місія в окупованих Олешках на Херсонщині. При цьому Зеленський заявив, що готовий на припинення вогню, якщо РФ перестане бити по Україні, і може навіть зустрітись з Путіним.

Тим часом 27 жовтня відбулась телефонна розмова президентів Фінляндії Александра Стубба і прем'єр-міністра Норвегії Йонас Гара Стьоре з Путіним. Політики розповіли, що спілкувались три години замість запланованих 30 хвилин і що вони вислухали чергову історичну лекцію про право РФ на всю територію України. При цьому європейці не почули від російського диктатора, чи справді він утримається від нападу на Європу та чи дає гарантії безпеки. Зеленський уточнив, що однією з тем було енергетичне перемир'я, але позитивної відповіді від РФ немає.

Нагадуємо, 27 жовтня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, коли можуть відбутись переговори в Абу-Дабі між США, Україною та РФ.