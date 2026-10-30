"Никто пока не звонил": Песков заявил, что Путин готов к разговору с Киевом, однако есть "но"

В Кремле уверяют, что Путин возьмет трубку, если ему позвонят Эммануэль Макрон или Фридрих Мерц. А вот на вопрос, касается ли это Владимира Зеленского, Дмитрий Песков прямого ответа не дал — сказал лишь, что пока никто не звонил, и улыбнулся.

Владимир Путин якобы готов поговорить по телефону с любым западным лидером — такую точку зрения озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он сказал журналисту кремлевского пула, который после разговора Путина с лидерами Финляндии и Норвегии решил выяснить полный перечень тех, с кем хозяин Кремля согласился бы поговорить. Об этом он сообщил в комментарии для российского Telegram-канала "ЮнашевLive".

На вопрос о том, что будет, если в Кремль позвонит Эммануэль Макрон или Фридрих Мерц, Песков ответил кратко.

"Он тоже возьмет трубку. Он открыт для диалога со всеми", — заверил пресс-секретарь.

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Когда журналист уточнил, касается ли сказанное звонка Зеленскому, Песков ответил совсем иначе.

"Пока никто не звонил", — сказал он и улыбнулся.

То есть в Кремле не дали прямого подтверждения готовности Путина к беседе с украинским президентом. Формулировка "открыт для диалога со всеми" в ответ на этот вопрос не прозвучала.

Ранее сообщалось, что Песков объяснял, почему Россия не соглашается на замораживание линии фронта: по его словам, Москве нужно не временное прекращение огня, а "полноценный мир в Украине". Он также заявлял, что само возобновление трехсторонних переговоров ещё не будет означать прекращение огня.

Также сообщалось, что пресс-секретарь Кремля назвал массированную атаку дронов на Москву "странной", поскольку она произошла во время саммита с лидерами африканских стран. По его словам, российская ПВО отразила нападение, и этот эпизод Песков использовал в качестве аргумента в пользу продолжения войны.

Кроме того, Москва не видит места для Евросоюза за столом переговоров по Украине. Трехсторонний формат участия ЕС не предусматривается, а его позицию в Кремле называют провокационной. Так Песков отреагировал на сообщение о том, что делегацию на переговорах мог бы возглавить представитель Еврокомиссии.