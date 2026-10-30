"Ніхто поки не дзвонив": Пєсков заявив, що Путін готовий до розмови з Києвом, проте є "але"

У Кремлі запевняють, що Путін візьме трубку, якщо йому зателефонують Емманюель Макрон або Фрідріх Мерц. А от на питання, чи стосується це Володимира Зеленського, Дмитро Пєсков прямої відповіді не дав – сказав лише, що ніхто поки не дзвонив, і усміхнувся.

Володимир Путін нібито готовий говорити по телефону з будь-яким західним лідером – таку тезу озвучив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков. Про це він сказав журналістові кремлівського пулу, який після розмови Путіна з лідерами Фінляндії та Норвегії вирішив з'ясувати повний перелік тих, із ким господар Кремля погодився б поговорити. Про це він повідомив у коментарі для російського Telegram-каналу "ЮнашевLive".

На питання, що буде, якщо до Кремля зателефонує Емманюель Макрон або Фрідріх Мерц, Пєсков відповів коротко.

"Теж візьме трубку. Він відкритий для діалогу з усіма", – запевнив прессекретар.

Видео дня

Коли журналіст уточнив, чи стосується сказане дзвінка Зеленському, Пєсков відповів зовсім інакше.

"Ніхто поки не дзвонив", – сказав він і усміхнувся.

Тобто прямого підтвердження готовності Путіна до розмови з українським президентом у Кремлі не дали. Формулювання "відкритий для діалогу з усіма" на це питання поширене не було.

Раніше повідомлялося, що Пєсков пояснював, чому Росія не погоджується на замороження лінії фронту: за його словами, Москві потрібне не тимчасове припинення вогню, а "повноцінний мир в Україні". Він також заявляв, що саме відновлення тристоронніх переговорів ще не означатиме припинення вогню.

Також повідомлялося, що речник Кремля назвав масовану атаку дронів на Москву "дивною", бо вона сталася під час саміту з лідерами африканських країн. За його словами, російська ППО напад відбила, і цей епізод Пєсков використав як аргумент на користь продовження війни.

Крім цього, Москва не бачить місця для Євросоюзу за столом переговорів щодо України. Тристоронній формат участі ЄС не передбачає, а його позицію в Кремлі називають провокаційною. Так Пєсков відреагував на повідомлення, що делегацію на переговорах міг би очолити представник Єврокомісії.