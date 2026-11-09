Два года за границей: нардеп Куницкий вернулся в Украину и принял участие в голосовании Рады

Народный депутат Александр Куницкий впервые за два года появился в сессионном зале и проголосовал. В Украину он вернулся в минувшие выходные — после двух лет за границей, куда выехал в служебную командировку и откуда вовремя так и не вернулся.

Присутствие нардепа Александра Куницкого в зале Верховной Рады 9 ноября подтвердили и коллеги по парламенту и данные электронной системы голосования. О возвращении депутата сообщил нардеп Алексей Гончаренко, во фракции "Слуга народа" это подтвердили, а сам Куницкий опубликовал в соцсетях видео из здания парламента.

Украину депутат оставил в сентябре 2024 года – формально в служебную командировку. Сначала, по данным СМИ, он отправился в Израиль, а оттуда – в семью в США. Когда срок командировки истек, Куницкий не вернулся, и в медиа его выезд назвали бегством.

Руководству фракции он, по имеющейся информации, заявлял, что не приедет, "пока не будут наказаны полицейские, которые сломали ему ребра". Речь идет о задержании в марте 2022 — тогда депутата остановили за съемку блокпоста.

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В то же время в октябре 2023 и сентябре 2024 года Куницкий фигурировал по делам об избиении гражданских в центре Киева. По этим эпизодам генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства – приговора у них нет.

Согласно официальным декларациям, с октября 2024 года депутат безвозмездно пользовался квартирой площадью 43 квадратных метра в Канаде, принадлежащей иностранной гражданке. Заработную плату в Верховной Раде ему за время длительного отсутствия не начисляли, однако мандат и членство в правоохранительном комитете он сохранил.

В Украину Куницкий прилетел в минувшие выходные – предварительно из Канады. Причины, по которым он решил вернуться именно сейчас, пока не называют ни он сам, ни его коллеги по фракции.

Напомним, Александр Куницкий – народный депутат IX созыва от "Слуги народа", избранный в 2019 году по мажоритарному округу № 169. К политике он приобрел известность как автоблогер под псевдонимом "ZP Санек". Его ролики в основном касались нарушений со стороны правоохранителей и бывшей ГАИ.

Ранее сообщалось, что после видеообращения генпрокурора Руслана Кравченко о подписании подозрения главе Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса ряд СМИ и отдельные народные депутаты заявили, что глава Офиса генпрокурора покинул Украину.

Также сообщалось, что в Офисе генпрокурора завершили служебное расследование в отношении бывшего руководителя Руслана Кравченко – об этом сказал исполняющий обязанности генпрокурора Антон Ковальский. Кравченко признали виновным в дисциплинарном проступке: выяснилось, что выезд за границу он оформил, взяв без разрешения печать. Как именно экс-генпрокурор сумел уехать, фигурируя в расследовании НАБУ "Карфаген" – отдельный вопрос.