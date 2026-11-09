Два роки за кордоном: нардеп Куницький повернувся до України та взяв участь у голосуванні Ради

Народний депутат Олександр Куницький уперше за два роки зʼявився в сесійній залі та проголосував. До України він повернувся минулими вихідними — після понад двох років за кордоном, куди виїхав у службове відрядження й звідки вчасно так і не повернувся.

Присутність нардепа Олександра Куницького в залі Верховної Ради 9 листопада підтвердили і колеги по парламенту, і дані електронної системи голосування. Про повернення депутата повідомив нардеп Олексій Гончаренко, у фракції "Слуга народу" це підтвердили, а сам Куницький опублікував у соцмережах відео з будівлі парламенту.

Україну депутат залишив у вересні 2024 року – формально у службове відрядження. Спершу, за даними ЗМІ, він вирушив до Ізраїлю, а звідти – до родини у США. Коли термін відрядження спливнув, Куницький не повернувся, і в медіа його виїзд назвали втечею.

Керівництву фракції він, за наявною інформацією, заявляв, що не приїде, "доки не будуть покарані поліцейські, які зламали йому ребра". Ідеться про затримання в березні 2022 року – тоді депутата зупинили за зйомку блокпоста.

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Водночас у жовтні 2023-го та вересні 2024 року Куницький фігурував у справах про побиття цивільних у центрі Києва. За цими епізодами генеральний прокурор зареєстрував кримінальні провадження – вироку в них немає.

Згідно з офіційними деклараціями, з жовтня 2024 року депутат безоплатно користувався квартирою площею 43 квадратні метри в Канаді, яка належить іноземній громадянці. Заробітну плату у Верховній Раді йому за час тривалої відсутності не нараховували, однак мандат і членство в правоохоронному комітеті він зберіг.

До України Куницький прилетів минулими вихідними – попередньо з Канади. Причини, з яких він вирішив повернутися саме зараз, поки не називають ні він сам, ні його колеги по фракції.

Нагадаємо, Олександр Куницький – народний депутат IX скликання від "Слуги народу", обраний у 2019 році за мажоритарним округом № 169. До політики він здобув популярність як автоблогер під псевдонімом "ZP Санек". Його ролики здебільшого стосувалися порушень із боку правоохоронців і колишньої ДАІ.

Раніше повідомлялося, що після відеозвернення генпрокурора Руслана Кравченка щодо підписання підозри голові Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу низка ЗМІ та окремі народні депутати заявили, що очільник Офісу генпрокурора покинув Україну.

Також повідомлялося, що в Офісі генпрокурора завершили службове розслідування щодо колишнього керівника Руслана Кравченка – про це сказав виконувач обовʼязків генпрокурора Антон Ковальський. Кравченка визнали винним у дисциплінарному проступку: зʼясувалося, що виїзд за кордон він оформив, взявши без дозволу печатку. Як саме екс-генпрокурор зумів виїхати, фігуруючи в розслідуванні НАБУ "Карфаген", – окреме питання.