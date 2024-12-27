"Слуга народу" Куницький виїхав на тиждень до США та вже три місяці не повертається, — ЗМІ

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що нардепа Олександра Куницького не можливо обмежити в переміщеннях, оскільки це не відповідає Конституції. Тим часом нардеп вдруге поїхав надовго за кордон та чомусь не вертається.

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Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Куницький виїхав до США на тиждень три місяці тому. Політик єдиний раз з'явився на засіданні комітету ВР з правоохоронної діяльності та регулярно публікує дописи у соцмережах. Водночас у ДБР та в Апараті парламенту до нього не мають питань, хоч і не впевнені, що він повернеться. Про обставини, які супроводжують відрядження Куницького, розповів проєкт "Схеми" від "Радіо Свобода".

Розслідувачі отримали інформацію про Куницького від неназваних джерел в правоохоронних органах та від анонімних народних депутатів. Джерела повідомили, що політик наприкінці вересня оформив відрядження до США. Мета відрядження — налагодження міжпарламентського співробітництва. Орієнтовні дати, коли він оформив відрядження, — з 21 по 28 вересня. Дата виїзду — 23 вересня і у момент публікації статті, 26 грудня, він не повернувся в Україну, наголосили "Схеми".

На порталі Ради та з розповідей колег політика журналісти дізнались, що остання участь Куницького у роботі парламенту відбулась 17-20 вересня: був присутній на пленарному засіданні. Крім того, була ще одна поява: у жовтні нардеп долучився онлайн до роботи комітету ВР з питань правоохоронної діяльності. Після цього народного обранця, який перебуває під слідством, в Україні та у Раді не бачили, підсумовується у статті. Розслідувачі звернулись до Апарату Ради, щоб дізнатись деталі відрядження, наприклад, тривалість. Їм відповіли, що інформація таємна, та зауважили, що поїздка відбувається не за державні кошти.

Олександр Куницький — що кажуть у Раді

Журналісти поспілкувались з народними депутатами, які прокоментували виїзд та неповернення Куницького.

Глава правоохоронного комітету Сергій Іонушас підтвердив, що політик долучався до засідання у форматі онлайн і з жовтня його ніхто не бачив і не чув у стінах Ради.

Перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко пояснив, що Апарат Ради, коли помітив відсутність Куницького, спробував з ним зв'язатись, але успіху не мав. Схоже на те, що з політиком все ж спілкувались, оскільки "не отримали чіткої відповіді". З його слів, випадки, коли нардепи виїздять та не повертаються — не одиничні.

"Звичайно, це неприємна ситуація. До того ж, Куницький не єдиний випадок – були й інші депутати з подібними ситуаціями", — сказав він.

Спікер Верховної Ради та нардеп від "Слуг народу" Руслан Стефанчук зауважив, що знає про кримінальне провадження, яке Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило щодо попереднього надто тривалого "відрядження" Куницького. З його слів, поки суд не оголосив вирок, то спікер керується ст. 19 Конституції і не має законних підстав якось обмежувати пересування політика.

"Сам факт порушення кримінального провадження не створює законодавством жодних обмежень діяльності народних депутатів", — заявив Стефанчук.

Олександр Куницький і посилання спікера Стефанчука на Конституцію Фото: Скриншот

Деталі справи Куницького

"Схеми" навели деякі подробиці розслідування діяльності нардепа Куницького, про які дізнались від джерела в ДБР. Як з'ясувалось, політик виїхав у службове відрядження в Ізраїль і мав там провести тиждень. Натомість повернення відбулось через три тижні: тодішній головний прокурор Андрій Костін повідомив про підозри за статтями про службову підробку та використання підробленого документа. Джерела розповіли, що нардепу не оголошували підозр та не обирали запобіжних заходів, які обмежили б його пересування.

5 листопада 2024 року розслідувачі Bihus.info заявили, що нардеп виїхав з України у відрядження і не повернувся. Тим часом раніше медіа розповіли про інші активності політика: про підозру в контактах пов'язаного з ним заводу з окупованим Кримом або про скандали на блокпостах.

На сторінці Куницького у Facebook регулярно з'являються повідомлення у відповідь на різні події в Україні. Останній допис, опублікований 23 грудня — привітання посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука.

Зазначимо, 14 грудня нардеп Артем Дмитрук, який восени втік з України і який фігурував разом з Куницьким у справі про побиття киянина у 2023 році, дав інтерв'ю російським пропагандистам. У своєму виступі український політик скаржився на начебто тиск СБУ і на "геноцид Зеленського".

Нагадуємо, у вересня Дмитрук розповів, яким способом йому вдалось втекти з України.