"Слуга народа" Куницкий уехал на неделю в США и уже три месяца не возвращается, — СМИ

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что нардепа Александра Куницкого невозможно ограничить в перемещениях, поскольку это не соответствует Конституции. Между тем нардеп второй раз уехал надолго за границу и почему-то не возвращается.

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Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Куницкий уехал в США на неделю три месяца назад. Политик единственный раз появился на заседании комитета ВР по правоохранительной деятельности и регулярно публикует сообщения в соцсетях. В то же время в ГБР и в Аппарате парламента к нему нет вопросов, хотя и не уверены, что он вернется. Об обстоятельствах, которые сопровождают командировку Куницкого, рассказал проект "Схемы" от "Радио Свобода".

Расследователи получили информацию о Куницком от неназванных источников в правоохранительных органах и от анонимных народных депутатов. Источники сообщили, что политик в конце сентября оформил командировку в США. Цель командировки — налаживание межпарламентского сотрудничества. Ориентировочные даты, когда он оформил командировку, — с 21 по 28 сентября. Дата выезда — 23 сентября и в момент публикации статьи, 26 декабря, он не вернулся в Украину, отметили "Схемы".

На портале Рады и из рассказов коллег политика журналисты узнали, что последнее участие Куницкого в работе парламента состоялась 17-20 сентября: присутствовал на пленарном заседании. Кроме того, было еще одно появление: в октябре нардеп присоединился онлайн к работе комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности. После этого народного избранника, который находится под следствием, в Украине и в Раде не видели, подытоживается в статье. Расследователи обратились в Аппарат Рады, чтобы узнать детали командировки, например, продолжительность. Им ответили, что информация секретная, и отметили, что поездка происходит не за государственные средства.

Александр Куницкий — что говорят в Раде

Журналисты пообщались с народными депутатами, которые прокомментировали выезд и невозвращение Куницкого.

Глава правоохранительного комитета Сергей Ионушас подтвердил, что политик участвовал в заседании в формате онлайн и с октября его никто не видел и не слышал в стенах Рады.

Первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко пояснил, что Аппарат Рады, когда заметил отсутствие Куницкого, попытался с ним связаться, но успеха не имел. Похоже на то, что с политиком все же общались, поскольку "не получили четкого ответа". По его словам, случаи, когда нардепы выезжают и не возвращаются — не единичны.

"Конечно, это неприятная ситуация. К тому же, Куницкий не единственный случай — были и другие депутаты с подобными ситуациями", — сказал он.

Спикер Верховной Рады и нардеп от "Слуг народа" Руслан Стефанчук отметил, что знает об уголовном производстве, которое Государственное бюро расследований (ГБР) открыло относительно предыдущей слишком длительной "командировки" Куницкого. По его словам, пока суд не объявил приговор, то спикер руководствуется ст. 19 Конституции и не имеет законных оснований как-то ограничивать передвижение политика.

"Сам факт возбуждения уголовного производства не создает законодательством никаких ограничений деятельности народных депутатов", — заявил Стефанчук.

Александр Куницкий и ссылка спикера Стефанчука на Конституцию Фото: Скриншот

Детали дела Куницкого

"Схемы" привели некоторые подробности расследования деятельности нардепа Куницкого, о которых узнали от источника в ГБР. Как выяснилось, политик выехал в служебную командировку в Израиль и должен был там провести неделю. Однако возвращение состоялось через три недели: тогдашний главный прокурор Андрей Костин сообщил о подозрениях по статьям о служебном подлоге и использовании поддельного документа. Источники рассказали, что нардепу не объявляли подозрений и не выбирали меры пресечения, которые ограничили бы его передвижение.

5 ноября 2024 года расследователи Bihus.info заявили, что нардеп выехал из Украины в командировку и не вернулся. Между тем ранее медиа рассказали о других активностях политика: о подозрении в контактах связанного с ним предприятия с оккупированным Крымом или о скандалах на блокпостах.

На странице Куницкого в Facebook регулярно появляются сообщения в ответ на различные события в Украине. Последнее сообщение, опубликованное 23 декабря — поздравление посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука.

Отметим, 14 декабря нардеп Артем Дмитрук, который осенью сбежал из Украины и который фигурировал вместе с Куницким в деле об избиении киевлянина в 2023 году, дал интервью российским пропагандистам. В своем выступлении украинский политик жаловался на якобы давление СБУ и на "геноцид Зеленского".

Напоминаем, в сентябре Дмитрук рассказал, каким способом ему удалось сбежать из Украины.