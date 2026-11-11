Шутка о Гренландии в парламенте Дании: как Зеленский высмеял Трампа (видео)

На тему Гренландии Владимир Зеленский пошутил во время выступления в парламенте Дании. По его словам, тому, кто когда-то захотел этот остров, на самом деле требовалась не земля, а возможность стать чуть больше датчанином.

Иронией по поводу американских посягательств на Гренландию завершил один из пассажей своего выступления в датском парламенте Владимир Зеленский. Видео опубликовал Офис президента Украины.

"Возможно, когда-то кто-то в Америке захотел Гренландию – и даже не осознавал, что на самом деле ему нужна была не земля, а то, чтобы стать чуть больше датчанином. И кто знает, возможно, именно это ему и было нужно", – сказал украинский президент.

Следует отметить, что своих попыток получить остров Дональд Трамп, судя по всему, не оставил. В разговоре с журналистами возле Белого дома он заявил, что "ведет переговоры", а на вопрос о Гренландии и "послании Евросоюза" ответил, что остров "хочет" быть из США.

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В то же время еще 22 сентября Трамп, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подписали соглашение о безопасности острова. Договоренности стороны достигли после нескольких месяцев споров.

Ранее сообщалось, что возможное решение о российско-украинской войне могут найти до Нового года – такое заявление сделал глава фракции "Слуга народа" и член украинской делегации Давид Арахамия. Он говорил об этом на итоговой пресс-конференции в полдень 11 ноября, по завершении второго дня переговоров в Абу-Даби. Одним из реальных результатов стала договоренность о большом обмене пленными: по словам Арахамии, переговоры были очень трудными, однако стороны начали продуктивный диалог по послевоенному будущему.

Также сообщалось, что уступок в территориальном вопросе в Абу-Даби достичь не удалось, однако есть определенные договоренности по гарантиям безопасности после войны. Результаты трехсторонней встречи озвучил спецпредставитель США Джаред Кушнер – он рассказал и об участии Европы в переговорах, а также сообщил, что вместе со Стивом Виткоффом срочно летит 12 ноября в Москву на разговор с Путиным.