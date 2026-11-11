Жарт про Гренландію в парламенті Данії: як Зеленський висміяв Трампа (відео)

На тему Гренландії Володимир Зеленський пожартував під час виступу в парламенті Данії. За його словами, тому, хто колись захотів цей острів, насправді була потрібна не земля, а можливість стати трохи більше данцем.

Іронією щодо американських зазіхань на Гренландію завершив один із пасажів свого виступу в данському парламенті Володимир Зеленський. Відео оприлюднив Офіс президента України.

"Можливо, колись хтось в Америці захотів Гренландію – і навіть не усвідомлював, що насправді йому була потрібна не земля, а те, щоб стати трохи більше данцем. І хто знає, можливо, саме це йому й було потрібно", – сказав український президент.

Варто зазначити, що своїх спроб отримати острів Дональд Трамп, судячи з усього, не полишив. У розмові з журналістами біля Білого дому він заявив, що "веде переговори", а на запитання про Гренландію та "послання Євросоюзу" відповів, що острів "хоче" бути зі США.

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Водночас ще 22 вересня Трамп, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен і голова уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен підписали безпекову угоду щодо острова. Домовленостей сторони досягли після кількох місяців суперечок.

Раніше повідомлялося, що можливе рішення щодо російсько-української війни можуть відшукати до Нового року – таку заяву зробив голова фракції "Слуга народу" та член української делегації Давид Арахамія. Він говорив про це на підсумковій пресконференції опівдні 11 листопада, по завершенні другого дня переговорів в Абу-Дабі. Одним із реальних результатів стала домовленість про великий обмін полоненими: за словами Арахамії, переговори були дуже важкими, проте сторони почали продуктивний діалог щодо повоєнного майбутнього.

Також повідомлялося, що поступок у територіальному питанні в Абу-Дабі досягти не вдалося, однак є певні домовленості щодо гарантій безпеки після війни. Результати тристоронньої зустрічі озвучив спецпредставник США Джаред Кушнер – він розповів і про участь Європи в переговорах, а також повідомив, що разом зі Стівом Віткоффом терміново летить 12 листопада до Москви на розмову з Путіним.