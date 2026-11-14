"Не можем и не хотим": в Кремле прокомментировали условия, касающиеся переговорной группы ЕС

Москва не будет выдвигать условий относительно состава европейской переговорной группы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сам факт постановки такого вопроса он назвал совершенно неправильным, добавив, что России следовало бы пообщаться с европейцами.

Москва не намерена выдвигать условия относительно состава европейской переговорной группы в рамках урегулирования ситуации с Украиной. Такое заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал в интервью автору канала "Юнашев Live" Александру Юнашеву, которое распространило российское агентство "Интерфакс".

"Мы не можем и не хотим выдвигать условия в отношении их переговорной группы. Такая постановка вопроса совершенно неверна", — сказал он.

Вместе с тем, по словам Пескова, России "было бы лучше пообщаться с европейцами и понять, насколько их позиция потенциально может способствовать мирному процессу".

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Как именно в Москве видят участие европейских государств в переговорах, пресс-секретарь не пояснил. Он также не уточнил, готова ли российская сторона вообще видеть европейцев за столом переговоров — речь шла лишь об условиях, касающихся состава группы. Реакции европейской стороны на эти слова пока нет.

Ранее сообщалось, что Песков опроверг требования России сократить число стран НАТО или исключить из альянса Финляндию в ходе обсуждения новой архитектуры безопасности в Европе. Так в Кремле отреагировали на публикацию немецкого издания Bild.

Также сообщалось, что Украина предупредила об использовании российскими войсками перемирия в Константиновке для ротации. В Кремле в ответ заявили, что это свидетельствует о потере Силами обороны контроля над городом. Днем 13 ноября Песков подвел итоги трехсторонних переговоров США, Украины и России – об этом писало российское агентство "РИА Новости". Одной из тем его комментария стало спасение людей в Константиновке, которое может быть проведено по инициативе российской стороны.

Кроме того, в Кремле прокомментировали слова президента США Дональда Трампа о том, что после окончания войны Украина может приобрести "несколько иную форму". Песков с этим согласился.