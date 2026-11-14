"Не можемо і не хочемо": у Кремлі сказали про умови щодо переговорної групи ЄС

Умов щодо складу європейської переговорної групи Москва ставити не буде. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков. Саму постановку такого питання він назвав абсолютно неправильною, додавши, що Росії варто було б поспілкуватися з європейцями.

Ставити умови щодо складу європейської переговорної групи в межах врегулювання щодо України Москва не збирається. Таку заяву речник президента Росії Дмитро Пєсков зробив в інтерв'ю авторові каналу "Юнашев Live" Олександру Юнашеву, яке поширило російське агентство "Інтерфакс".

"Ми не можемо і не хочемо ставити умови щодо їхньої переговорної групи. Така постановка питання абсолютно неправильна", – сказав він.

Натомість, за словами Пєскова, Росії "було б краще поспілкуватися з європейцями і зрозуміти, наскільки їхня позиція потенційно може сприяти мирному процесу".

Якою саме бачать у Москві участь європейських держав у переговорах, речник не пояснив. Не уточнив він і того, чи готова російська сторона взагалі бачити європейців за столом перемовин – ішлося лише про умови щодо складу групи. Реакції європейської сторони на ці слова наразі немає.

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Раніше повідомлялося, що Пєсков заперечив вимоги Росії скоротити кількість країн НАТО чи виключити з Альянсу Фінляндію під час обговорення нової архітектури безпеки в Європі. Так у Кремлі відреагували на публікацію німецького видання Bild.

Також повідомлялося, що Україна попередила про використання російськими військами перемир'я в Костянтинівці для ротації. У Кремлі у відповідь заявили, що це свідчить про втрату Силами оборони контролю над містом. Удень 13 листопада Пєсков підбив підсумки тристоронніх переговорів США, України та Росії – про це писало російське агентство "РИА Новости". Однією з тем його коментаря став порятунок людей у Костянтинівці, який можуть провести за ініціативою російської сторони.

Крім цього, у Кремлі прокоментували слова президента США Дональда Трампа про те, що після завершення війни Україна може отримати "трохи іншу форму". Пєсков із цим погодився.