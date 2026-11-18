Российский диктатор Путин в любом случае встретится в Китае с президентом США Дональдом Трампом, заявили в Кремле. Встречи нет в официальном расписании, но они поговорят, сидя или стоя где угодно, и посмотрят друг другу в глаза.

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин оба прибыли в Китай и могут встретиться и обсудить ситуацию в Украине, говорится в материале агентства Bloomberg. Эта встреча станет первой после переговоров в августе 2025 года на Аляске в США. После тех переговоров Кремль регулярно напоминал Белому дому о "духе Анкориджа", касающемся войны РФ против Украины. В течение года после той беседы Вашингтон различными способами оказывал давление на Киев, чтобы заставить его согласиться на капитуляцию на условиях Москвы. Новая встреча лидеров США и РФ вряд ли приведет к окончанию войны против Украины, поскольку Трамп не демонстрирует изменения отношения к Путину, подытожило агентство Bloomberg.

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Переговоры в Китае — встреча Трампа, Си и Путина 18 ноября

СМИ рассказали о различных заявлениях Кремля относительно встречи в Китае. С одной стороны, в Москве анонсировали "полноценные переговоры" между Трампом и Путиным на саммите АТЭС в Шэньчжэне. С другой стороны, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "полномасштабной встречи" лидеров США и РФ не будет: они просто поговорят об участии Путина в саммите G20, который состоится в декабре. Кроме того, у официальных лиц состоится несколько протокольных встреч (совместный ужин участников саммита, пленарное заседание), а также трехсторонняя беседа Си, Трампа и Путина. В Bloomberg отметили, что на самом деле в официальном расписании обоих политиков нет пунктов об официальных переговорах, но в Кремле уверяют, что беседа состоится при любых условиях.

"Лидеры встретятся и, поверьте, они проведут полноценную беседу. Независимо от того, сидят ли они в креслах, на стульях, на табуретках или просто разговаривают стоя и глядя друг другу в глаза", — привело СМИ слова помощника Путина Юрия Ушакова.

Издание напомнило, что накануне поездки Трамп заявил о своем желании встретиться с Путиным, и это происходит на фоне возобновления трехсторонних переговоров между делегациями США, Украины и РФ. Bloomberg написало, что не ожидает давления со стороны Трампа на Путина: он не делал этого раньше, значит, не начнет и сейчас.

"Двусторонняя встреча между Трампом и Путиным не приведет к какому-либо прогрессу в отношении Украины, потому что Украины там нет. Недавняя позиция Трампа показывает, что он не может или не хочет оказывать давление на Путина от имени Украины. Маловероятно, что он начнет это делать на этой неделе", — привело СМИ слова политического аналитика Чарльза Геккера из Великобритании.

Переговоры в Китае — подробности встречи в Шэньчжэне 18–19 ноября

Отметим, что Фокус писал о переговорах в Китае и о встречах политиков на саммите АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября. Западные СМИ показали кадры приземления Путина и Трампа. Путина встречал помощник лидера Китая, в то время как Си лично поприветствовал Дональда Трампа у трапа самолета. Кроме того, внимание привлекло совместное фото в начале саммита: Путина поставили на некотором расстоянии от Трампа и Си, хотя он и успел пожать руку радостно улыбающемуся главе Белого дома.

Напоминаем, что российские СМИ показали особый чемоданчик, который Путин привез на переговоры в Шэньчжэнь.