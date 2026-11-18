Російський диктатор Путін в будь-якому випадку зустрінеться в Китаї з президентом США Дональдом Трампом, заявили у Кремлі. Зустрічі немає в офіційному розкладі, але вони поговорять сидячи або стоячи будь-де та подивляться один одному в очі.

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін обидва прибули у Китай та можуть зустрітись й поговорити щодо України, ідеться у матеріалі агентства Bloomberg. Зустріч — перша після переговорів у серпні 2025 року на Алясці в США. Після тих переговорів Кремль регулярно нагадував Білому дому про "дух Анкориджа", який стосується війни РФ проти України. Протягом року після тієї розмови Вашингтон по-різному тиснув на Київ, щоб примусити погодитись на капітуляцію на умовах Москви. Нова зустріч очільників США та РФ навряд чи призведе до кінця війни проти України, оскільки Трамп не показує зміни ставлення до Путіна, підсумувало Bloomberg.

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Переговори в Китаї — зустріч Трампа, Сі та Путіна 18 листопада

Медіа розповіло про різні меседжі Кремля щодо зустрічі у Китаї. З одного боку, у Москві анонсували "повноцінні перемовини" між Трампом та Путіним на саміті АТЕС у Шеньчжені. З іншого боку, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "повномасштабної зустрічі" очільників США та РФ не буде: вони просто поговорять про участь Путіна у саміті G20, яка відбудеться в грудні. Крім того, посадовці матимуть кілька протокольних зустрічей (офіційна спільна вечеря учасників саміту, пленарне засідання), і також буде тристороння розмова Сі, Трампа та Путіна. В Bloomberg зауважили, що насправді в офіційному розкладі обох політиків немає рядків про офіційні переговори, але в Кремлі запевняють, що розмова станеться за будь-яких умов.

"Лідери зустрінуться і, повірте, вони проведуть повноцінну розмову. Незалежно від того, чи сидять вони в кріслах, на стільцях, на табуретках, чи просто розмовляють стоячи та дивлячись одне одному в очі", — навело медіа слова помічника Путіна Юрія Ушакова.

Медіа нагадало, що напередодні поїздки Трамп озвучив власне бажання зустрітись з Путіним, і це відбувається на тлі відновлення тристоронніх переговорів делегацій США, України та РФ. Bloomberg написало, що не очікує тиску Трампа на Путіна: він не робив цього раніше, то не почне й зараз.

"Двостороння зустріч між Трампом і Путіним не призведе до жодного прогресу щодо України, тому що України там немає. Нещодавня позиція Трампа показує, що він не може або не хоче тиснути на Путіна від імені України. Малоймовірно, що він почне це цього тижня", — навело медіа слова політичного аналітика Чарльза Геккера з Британії.

Переговори в Китаї — деталі зустрічі у Шеньчжень 18-19 листопада

Зазначимо, Фокус писав про переговори у Китаї та про зустрічі політиків на саміті АТЕС у Шеньчжені 18-19 листопада. Західні медіа показали кадри приземлення Путіна та Трампа. Путіна зустрічав помічник лідера Китаю, тим часом Сі особисто привітав Трампа біля трапу літака. Крім того, звернули увагу на спільне фото на початку саміту: Путіна поставили на певній віддалі від Трапа та Сі, хоч він і встиг потиснути руку радісно усміхненому очільнику Білого дому.

Нагадуємо, росЗМІ показали особливу валізку, яку Путін привіз на переговори у Шеньчжень.