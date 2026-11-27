Называть Путина другом Дональда Трампа заставляет желание заключить мирное соглашение, а не симпатия. Враждебная риторика, по его словам, лишь завела бы переговоры в тупик, и именно это президент США считает главной проблемой в отношениях Путина и Зеленского.

Свои слова о дружбе с Владимиром Путиным Дональд Трамп объяснил стремлением заключить мирное соглашение и сдержать Россию. Враждебная риторика, по его мнению, помешала бы переговорам, как это происходит в отношениях Путина с Владимиром Зеленским. Об этом президент США заявил журналистам в Мар-а-Лаго в День благодарения, передает Forbes.

Этот вопрос прозвучал после того, как его предыдущие заявления о дружбе с Путиным столкнулись с недавним постом в Truth Social, касающимся военной агрессии России.

"Оба утверждения могут быть верны… Мы хотим заключить соглашение. Мы хотим остановить Кремль. Я мог бы сказать, что он мне не друг, или что я хочу заключить соглашение. Я должен заключить соглашение. Они теряют 25 тысяч человек в месяц", — подчеркнул Трамп.

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Военная агрессия РФ: что Трамп написал о РФ

В посте в социальной сети Truth Social Трамп написал, что 19 ноября во время бесед с Владимиром Путиным в Китае Дональд Трамп, по его собственным словам, уделил много времени теме прекращения всей военной агрессии России против территорий по всей Европе. Речь шла об этом в надежде на соглашение между Россией и Украиной, которое, по мнению президента США, необходимо заключить в кратчайшие сроки.

Трамп считает такую возможность вполне реальной. Он подчеркнул, что ежемесячно гибнут тысячи людей, назвал это настоящим кровопролитием и добавил, что достигнутая договоренность стала бы большим уважением для всех.

Кроме того, президент США рассказал, что накануне вечером в Мар-а-Лаго встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В ходе встречи они обсудили множество тем, а сам Трамп проинформировал Рютте о своих переговорах с Путиным.

Трамп рассказал о российской агрессии

В чём Трамп видит главное препятствие

В беседе с журналистами президент США назвал личную неприязнь между Путиным и Зеленским главным препятствием для завершения войны. Проявление враждебности со стороны США, по его логике, лишь лишило бы стороны шанса договориться.

"Я мог бы зайти и сказать: „Я вас не люблю“. И тогда у нас возникнет та же проблема, что и с Зеленским и Путиным. Знаете, самая большая проблема для урегулирования заключается в том, что у вас есть два лидера, которые действительно ненавидят друг друга. Поэтому когда я прихожу и, как оказывается, хорошо с ним лажу, я знаю его уже давно", – отметил Трамп.

Он также упомянул расследование о вмешательстве России в выборы в США, в рамках которого допрашивали Путина. Само расследование президент США назвал "выдуманным" и "полной аферой".

Ответ на упреки в мягкости

С утверждениями о том, что его позиция в отношении Москвы является мягкой, американский лидер не согласился. По его словам, именно во время его пребывания у власти Украина получила тысячи противотанковых комплексов "Джавелин" в начале войны, а в отношении России были введены жесткие пошлины и санкции.

"Нет, я был очень жестким по отношению к России. Но я хочу заключить соглашение, если у нас получится его заключить. Я всю жизнь вел переговоры… Я мог бы выступить с противоположной точкой зрения и не добиться абсолютно ничего", — подытожил он.

Встреча Путина и Трампа в Китае: что известно

Стоит отметить, что 19 ноября на фоне саммита АТЭС в Шэньчжэне Трамп провел встречу с Путиным. Он надеялся на "плодотворные" переговоры и обещал, что встреча принесет "много хорошего", а российского лидера представил как своего "хорошего друга", с которым у него "прекрасные отношения" уже много лет.

Когда Трамп вошёл в комнату, где ждал Путин, он указал на него и сказал: "Кто это? Это мой друг", после чего пожал ему руку.

Ранее сообщалось, что положительные отзывы Трампа о Путине выглядят странно, заявил Зеленский в интервью BBC. Путина он назвал агрессором и убийцей, а саму ситуацию сравнил с положительными высказываниями о Гитлере в разгар Второй мировой войны. На новом этапе переговоров, по словам президента, рядом с США должна быть Европа.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп обвинил бывшего президента Барака Обаму в том, что тот лишил Путина возможности участвовать в саммите "большой восьмерки", хотя на момент принятия этого решения Россия уже оккупировала и незаконно аннексировала украинский Крым.