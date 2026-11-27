Називати Путіна другом Дональда Трампа змушує бажання укласти мирну угоду, а не симпатія. Ворожа риторика, за його словами, лише завела б переговори в глухий кут, і саме це президент США вважає головною проблемою у відносинах Путіна та Зеленського.

Слова про дружбу з Володимиром Путіним Дональд Трамп пояснив прагненням укласти мирну угоду та стримати Росію. Ворожа риторика, на його думку, завадила б перемовинам, як це відбувається у відносинах Путіна з Володимиром Зеленським. Про це президент США сказав журналістам у Мар-а-Лаго на День подяки, передає Forbes.

Запитання прозвучало після того, як його попередні заяви про дружбу з Путіним зіткнулися з нещодавнім дописом у Truth Social щодо військової агресії Росії.

"Обидва твердження можуть бути правдивими…Ми хочемо укласти угоду. Ми хочемо зупинити Кремль. Я міг би сказати, що він мені не друг, або що я хочу укласти угоду. Я маю укласти угоду. Вони втрачають 25 тисяч людей на місяць", – наголосив Трамп.

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Військова агресія РФ: що Трамп написав про РФ

У дописі у соцмережі Truth Social Трамп написав, що 19 листопада під час своїх розмов із Володимиром Путіним у Китаї Дональд Трамп, за його власними словами, багато часу присвятив темі згортання всієї військової агресії Росії проти територій по всій Європі. Ішлося про це в надії на угоду між Росією та Україною, яку, на думку президента США, потрібно укласти швидко.

Таку можливість Трамп вважає цілком реальною. Він наголосив, що щомісяця гинуть тисячі людей, назвав це повним кровопролиттям і додав, що досягнута домовленість стала б великою шаною для всіх.

Окремо президент США розповів, що напередодні ввечері в Мар-а-Лаго зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Під час зустрічі вони обговорили багато тем, а сам Трамп поінформував Рютте про свої переговори з Путіним.

Трамп розповів про російську агресію

Де Трамп бачить головну перешкоду

У розмові з журналістами президент США назвав особисту неприязнь між Путіним і Зеленським головною перешкодою для завершення війни. Демонстрація ворожості з боку США, за його логікою, лише позбавила б сторони шансу домовитися.

"Я міг би зайти і сказати: "Я вас не люблю". І тоді ми матимемо ту саму проблему, що й із Зеленським та Путіним. Знаєте, найбільша проблема для врегулювання полягає в тому, що у вас є два лідери, які справді ненавидять один одного. Тож коли я приходжу і, як виявляється, добре з ним ладнаю, я знаю його вже давно", – зауважив Трамп.

Згадав він і розслідування щодо втручання Росії у вибори в США, через яке проходив Путін. Саме розслідування президент США назвав "вигаданим" і "суцільною аферою".

Відповідь на докори у мʼякості

З оцінками, що його позиція щодо Москви мʼяка, американський лідер не погодився. За його словами, саме за його каденції Україна отримала тисячі протитанкових комплексів Javelin на початку війни, а проти Росії запровадили жорсткі мита та санкції.

"Ні, я був дуже жорстким щодо Росії. Але я хочу укласти угоду, якщо ми можемо її укласти. Я все життя вів переговори… Я міг би зайти і сказати протилежне та не досягти абсолютно нічого", – підсумував він.

Зустріч Путіна і Трампа у Китаї: що відомо

Варто зазначити, що 19 листопада на тлі саміту АТЕС у Шеньчжені Трамп провів зустріч із Путіним. Він сподівався на "плідні" переговори й обіцяв, що зустріч принесе "багато хорошого", а російського лідера представив як свого "хорошого друга", з яким має "чудові відносини" вже багато років.

Коли Трамп увійшов до кімнати, де чекав Путін, він показав на нього й сказав: "Хто він? Це мій друг", після чого потиснув руку.

Раніше повідомлялося, що позитивні відгуки Трампа про Путіна виглядають дивно, заявив Зеленський в інтервʼю BBC. Путіна він назвав агресором і вбивцею, а саму ситуацію порівняв із позитивними словами про Гітлера в розпал Другої світової війни. На новому етапі переговорів, за словами президента, поруч зі США має бути Європа.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп звинуватив експрезидента Барака Обаму в усуненні Путіна від участі у G8, хоча на момент ухвалення цього рішення Росія вже окупувала та незаконно анексувала український Крим.