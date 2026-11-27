Дивно виглядає, коли Дональд Трамп позитивно відгукується про Путіна, який є агресором та вбивцею, заявив Зеленський в інтерв'ю BBC. Це наче позитивно говорити про Гітлера у розпал Другої світової війни. На новому етапі переговорів поруч з США має бути Європа.

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю медіа "BBC Україна" повідомив, що єдині позитивні результати останніх переговорів щодо України — це можливість обміну полоненими. Крім того, почались розмови про гарантії безпеки після завершення війни: нова зустріч відбудеться у перших числах грудня 2026 року. Зеленський зауважив, що розмова відбудеться в Україні: хто саме приїде для розмов про гарантії, поки невідомо.

"У нас є рішення, що нам потрібна зустріч, у нас є рішення, що європейці будуть — це добре. Думаю, що наступного тижня у нас будуть деякі важливі зустрічі тут, в Україні, обговоримо гарантії безпеки", — наголосив він.

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Під час інтерв'ю журналіст поцікавився, як оцінити роль США у переговорах щодо України, оскільки, з одного боку, це начебто посередник та "союзник", а з іншого — не дає технології та ракети. У Зеленського спитали, чи справді США є "нейтральним посередником". У відповідь український президент зауважив, що неможливо бути "нейтральним посередником", оскільки тоді ця сторона переговорів підтримує одночасно і жертв агресії, і агресора. На думку Зеленського, "це неправильно". Натомість Україні потрібен "корисний союзник", який справді тиснутиме на Путіна та РФ.

"Нам потрібні сигнали реального корисного союзника, який може тиснути на Росію. Сполучені Штати не можуть бути просто посередником — нейтральним. Це неправильно. США мають тиснути на ситуацію — ситуація така, що Росія є агресором", — сказав Зеленський.

Президент України також не підтримав заяви Дональд Трампа, який назва Путіна своїм другом, оскільки ідеться про агресора, вбивцю та людину, яка "принесла фашизм у 21 століття".

"Це якби хтось сказав про Гітлера під час Другої світової війни, що він хороший друг під час війни. Для мене це виглядає дивно. Можливо, між ними є особисті стосунки тощо. Але таке можна сказати без медіа, без публічності", — пояснив український президент.

Переговори щодо України — що відбувається

Зазначимо, остання ідея США на переговорах щодо України — надання гарантій безпеки за зразком статті 5 НАТО. Про можливість такої домовленості заговорив Зеленський 20 жовтня після зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом в Осло. У листопаді президент пояснив, що в обмін на реально діючі гарантії можлива розмова про території, але він самостійно, без рішення народу України, не розв'яже це питання.

Після чергової поїздки американських переговорників у Москву Джаред Кушнер заявив, що РФ начебто "позитивно налаштовані" щодо отримання Україною гарантій безпеки як в НАТО, але без НАТО. Після цього з'явилась чергова заява Кремля, що жодні такі угоди недопустимі.

Нагадуємо, 25 листопада медіа The Finacial Times повідомило про нову концепцію США на переговорах щодо України, у якій вже не буде "фінансового мотивування Путіна".