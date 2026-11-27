Странно выглядит, когда Дональд Трамп положительно отзывается о Путине, который является агрессором и убийцей, заявил Зеленский в интервью BBC. Это все равно что положительно отзываться о Гитлере в разгар Второй мировой войны. На новом этапе переговоров рядом с США должна быть Европа.

Президент Владимир Зеленский в интервью СМИ "BBC Украина" сообщил, что единственные положительные результаты последних переговоров по Украине — это возможность обмена пленными. Кроме того, начались переговоры о гарантиях безопасности после окончания войны: новая встреча состоится в первых числах декабря 2026 года. Зеленский отметил, что встреча пройдет в Украине: кто именно приедет для переговоров о гарантиях, пока неизвестно.

"У нас есть решение о том, что нам нужна встреча, у нас есть решение о том, что европейцы будут присутствовать — это хорошо. Думаю, что на следующей неделе у нас состоятся некоторые важные встречи здесь, в Украине, где мы обсудим гарантии безопасности", — подчеркнул он.

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Во время интервью журналист поинтересовался, как оценить роль США в переговорах по Украине, поскольку, с одной стороны, они якобы выступают в качестве посредника и "союзника", а с другой — не предоставляют технологию и ракеты. У Зеленского спросили, действительно ли США являются "нейтральным посредником". В ответ украинский президент заметил, что невозможно быть "нейтральным посредником", поскольку в таком случае эта сторона переговоров поддерживает одновременно и жертв агрессии, и агрессора. По мнению Зеленского, "это неправильно". Вместо этого Украине нужен "полезный союзник", который действительно будет оказывать давление на Путина и РФ.

"Нам нужны сигналы от реального полезного союзника, который может оказать давление на Россию. Соединённые Штаты не могут быть просто посредником — нейтральным. Это неправильно. США должны оказывать давление на ситуацию — ситуация такова, что Россия является агрессором", — сказал Зеленский.

Президент Украины также не поддержал заявления Дональда Трампа, назвавшего Путина своим другом, поскольку речь идет об агрессоре, убийце и человеке, который "принес фашизм в XXI век".

"Это как если бы кто-то сказал о Гитлере во время Второй мировой войны, что он хороший друг в военное время. Для меня это выглядит странно. Возможно, между ними есть личные отношения. Но такое можно сказать без СМИ, без огласки", — пояснил украинский президент.

Переговоры по Украине — что происходит

Отметим, что последнее предложение США на переговорах по Украине — предоставление гарантий безопасности по образцу статьи 5 НАТО. О возможности такой договоренности заявил Зеленский 20 октября после встречи со специальным представителем США Стивом Уиткоффом в Осло. В ноябре президент пояснил, что в обмен на реально действующие гарантии возможен разговор о территориях, но он самостоятельно, без решения народа Украины, не решит этот вопрос.

После очередной поездки американских переговорщиков в Москву Джаред Кушнер заявил, что РФ якобы "положительно настроена" в отношении получения Украиной гарантий безопасности как в НАТО, но без НАТО. После этого появилось очередное заявление Кремля о том, что никакие подобные соглашения недопустимы.

Напоминаем, что 25 ноября издание The Financial Times сообщило о новой позиции США на переговорах по Украине, в которой уже не будет "финансовой мотивации Путина".