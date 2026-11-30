Готовность президента Украины Владимира Зеленского к замораживанию конфликта вдоль действующей линии боевого столкновения является "прогрессом" в урегулировании войны. Между тем в Кремле выступили с новым заявлением о возможном перемирии.

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что недавнее заявление Владимира Зеленского о перемирии на линии фронта свидетельствует о прогрессе в переговорах. Об этом он заявил в комментарии журналистам 29 ноября, сообщает издание Clash Report.

В ответ на вопрос корреспондента о том, считает ли Трамп прогрессом готовность Зеленского согласиться на перемирие на нынешней линии соприкосновения, американский лидер утвердительно ответил: "Да, я так считаю".

Отрывок из беседы Трампа с журналистами

Кроме того, глава Белого дома в очередной раз выразил уверенность в том, что войну в Украине удастся урегулировать. Однако этому мешают некоторые проблемы, в частности разногласия между европейской стороной и Москвой, считает он.

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"У европейцев есть проблемы с Россией, а у России — с ними. Всё уладится", — подчеркнул Трамп.

В Кремле не готовы приостанавливать боевые действия

29 ноября Владимир Зеленский в интервью газете Al Jazeera заявил, что Украина готова к прекращению огня на линии фронта и к переходу к дипломатическим переговорам об урегулировании конфликта. Такой шаг лидер назвал "большим компромиссом" со стороны Украины.

"Мы готовы к таким шагам — остановиться там, где мы находимся. Мы говорим — прекращение огня на линии соприкосновения. Является ли это компромиссом? Конечно, очень большим компромиссом", — подчеркнул президент.

В то же время в этот день глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готова к переговорам, однако не намерена приостанавливать боевые действия на время их проведения. Российский чиновник также утверждал, что перемирие, на котором настаивает Европа, якобы станет лишь передышкой для Киева, который в это время будет пытаться восстановить утраченные арсеналы.

"Москва не отказывается от диалога, однако он должен быть профессиональным и направленным на устранение первопричин кризиса", — подчеркнул Лавров.

Напомним, накануне командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий в интервью The Washington Post назвал условие, при котором Москва согласится заморозить линию фронта.

Ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявлял, что Кремль намерен продолжать "СВО" до достижения своих целей.