Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в настоящее время готова к прекращению огня на текущей линии фронта и может перейти к дипломатическим переговорам.

В интервью Al Jazeera English глава государства подчеркнул, что такой шаг — большой компромисс с нашей стороны. А Россия пока не готова выводить свои войска с территории Украины.

Украина готова к переговорам

Владимир Зеленский назвал такое решение очень большим компромиссом. По словам президента, поскольку россияне не хотят выводить войска из Украины, Киев предлагает прекратить боевые действия на текущей линии фронта и перейти к переговорам.

"Мы готовы к таким шагам — остановиться там, где мы сейчас находимся. Мы говорим — прекращение огня на линии соприкосновения. Является ли это компромиссом? Конечно, очень большим компромиссом. Мы понимаем, что он (Путин, — Ред.) не хочет уходить с нашей земли. Именно поэтому мы говорим: хорошо, остановимся здесь и перейдем к дипломатии", — заявил глава государства.

Видео дня

Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня

В частности, президент надеется, что Дональд Трамп продолжит искать путь к завершению войны, при котором пойти на уступки придется не только Украине.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В Раде предлагают закон, чтобы народные депутаты поступали на службу в ВСУ.

Ночью 29 ноября беспилотники атаковали ряд регионов России. Под прицелом оказались, в частности, Москва и полигон "Капустин Яр".

Командующий Третьим армейским корпусом Андрей Билецкий назвал полный вывод украинских войск с территории Донбасса, который обсуждается на мирных переговорах, неприемлемым.